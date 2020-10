Koronalääke nopeuttaa toipumista viidellä päivällä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Remdesiviiriä saaneet potilaat kotiutuivat huomattavasti verrokkiryhmää nopeammin.

Remdesiviiri-viruslääkkeen tehosta koronavirusinfektioiden hoidossa on saatu uutta näyttöä.

The New England Journal of Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa vertailtiin 1 062 Covid-19-potilaan sairaalahoitoa. 541 henkilöä sai Gilead-yhtiön lääkettä ja 521 lumelääkettä.

Remdesiviiriä saaneiden toipumisajan mediaani oli kymmenen päivää ja verrokkiryhmässä 15 päivää. Vakavasti sairastuneiden ryhmässä toipumisaika lyheni 18 päivästä yhteentoista päivään.

Potilaiden kuolleisuus laski 15. päivään mennessä 11,9 prosentista 6,7 prosenttiin ja 29. päivään mennessä 15,2 prosentista 11,4 prosenttiin.

Remdesiviirin teho perustuu viruksen RNA:n häiritsemiseen. Sen on todettu tehoavan laboratoriokokeissa myös ebolaan sekä SARS- ja MERS-koronaviruksiin.

Covid-19-sairauden vakava taudinkuva on yhteydessä kehon immuunijärjestelmän ylireagointiin, joka voi aiheuttaa laajoja elinvaurioita. Tulehdusreaktiota lievittävien steroidilääkkeiden on todettu jo aiemmin alentavan kuolleisuutta jopa kolmanneksella.

Myös esimerkiksi Regeneron- ja Eli Lilly -yhtiöiden kehittämistä keinotekoisista vasta-ainelääkkeistä on toivottu helpotusta pandemiaan ennen tehokkaan ja turvallisen rokotteen valmistumista.