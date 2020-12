Koronan tapauskuolleisuus putosi murto-osaan – tämä voi selittää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Taudin hoidossa ja riskiryhmien suojaamisessa on kehitytty.

Vihreiden entinen kansanedustaja ja ministeri Osmo Soininvaara analysoi uudessa blogikirjoituksessaan koronakuolemien määrää eri maissa keväällä ja syksyllä. Soininvaara huomauttaa, että tapauskuolleisuus on vähentynyt Euroopassa huomattavasti.

Syyksi Soininvaara epäilee kolmea eri tekijää: Kevään tartuntaluvut ovat epätarkkoja testauskapasiteetin puutteen vuoksi, vanhukset ja riskiryhmät on opittu suojaamaan paremmin ja tautia on opittu hoitamaan tehokkaammin.

Soininvaaran mukaan ne alueet, joissa virus jylläsi keväällä erityisen kuolettavasti, ovat selvinneet syksyllä huomattavasti vähemmällä. New Yorkissa, Lombardiassa ja Tukholman läänissä, joissa kuolleisuus oli keväällä suhteellisesti suurta, on koronakuolemien määrä ollut syksyllä verrattain matala.

Ruotsin pääepidemiologi on Anders Tegnell on ehtinyt jo aiemmin tehdä samansuuntaisen ennustuksen: Laumaimmuniteetin ansiosta koronan toinen aalto jäisi vaatimattomammaksi kuin niissä paikoissa, joissa laumaimmuniteettia ei ole syntynyt.

Esimerkiksi New Yorkissa vasta-ainetestien mukaan jopa neljännes väestöstä olisi keväällä sairastunut koronavirukseen. Samankaltaisia korkeita lukuja on ollut nähtävissä myös Lombardiassa. Soininvaaran mukaan on mahdollista, että laumaimmuniteetilla voi näillä alueilla olla suojaava vaikutus.

Soininvaara kommentoi, että muilla alueilla kuolleisuus on taas ollut huomattavasti tasaisempaa. Esimerkiksi Saksassa, Ranskassa ja Virossa kuolleisuus on ollut keväällä ja syksyllä lähes yhtä tasaista.

– Missä kuolleita oli paljon keväällä, niitä on ollut paljon myös syksyllä, Soininvaara tiivistää.

Ainoan poikkeuksen muodostaa Tšekki. Ennen elokuun 1. päivää maassa oli raportoitu vain 383 koronakuolemaa, tai 36 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Toisen aallon aikana epidemia on kuitenkin räjähtänyt maassa käsiin. Elokuun jälkeen maassa on kuollut 8 407 ihmistä koronaan, eli 780 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden.