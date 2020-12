Koronakuolemien ja sairaalahoidon tarpeen luvataan loppuvan

Britannian ylin lääkintäviranomainen professori Jonathan Van-Tam kertoo BBC:lle maan koronavirusaikataulusta. Britannia hyväksyi keskiviikkona Pfizerin koronarokotteen käyttöön.

Pfizerin rokotteita, joita maahan on nyt kaikkiaan tilattu 20 miljoonalle ihmiselle, on jo tuotu Belgiasta. Rokotukset käynnistyvät alkavalla viikolla.

Professori Van-Tamin mukaan rokotusten ensimmäinen aalto voi estää 99 prosenttia koronaan liittyvistä kuolemisista ja sairaalaan joutumisista. Ehtona on, että kaikki rokotejärjestyksen kärjessä olevat ottavat rokotteen ja se on tehokas.

Britannia käytännössä aloittaa rokotukset sairaaloissa hoitokotien ja terveydenhoidon henkilökunnalle ja potilaille.

Professori Van-Tam toteaa, että ”avainasia on jakaa rokotetta niin nopeasti ja suurimmilla mahdollisilla määrillä kuin kyetään”.

– Jos pääsemme (rokotejärjestyksen) vaihe yhden läpi ja se on hyvin tehokas rokote ja sen saa hyvin, hyvin moni, silloin pääsemme teoriassa eroon 99 prosentista Covid-19:ään liittyvästä sairaalahoidosta ja kuolemista, professori Jonathan Van-Tam sanoo.

Jos Britannia saisi riskiryhmien rokotukset valmiiksi vuodenvaihteen tienoilla, olisivat rokotusten kohteet immuuneja helmikuussa.

Muu maailma tulee perässä. Suomi on tällaisesta aikataulusta vähintään kuukauden-kaksi jäljessä.

