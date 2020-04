Koronakriisin johtamiselle kritiikkiä: ”Meiltä puuttuu strategia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

HUSin Lasse Lehtosen mukaan Suomella pitäisi olla strategia, jolla rajataan epidemian etenemistä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja (HUS) Lasse Lehtonen sanoi eilen tiistaina Ylen A-studiossa kaipaavansa tarkkaan laadittua strategiaa, jossa määritellään, ketä testataan ja mitä tehdään sen jälkeen, kun on testattu.

– Meillä pitäisi olla joku strategia, jolla me rajaamme tämän epidemian etenemistä ja hoitoa. Se väistämättä tulee vaatimaan ihmisresursseja sen tekeminen. Meillä on kyllä testauskapasiteettia tällä hetkellä aika hyvin. Tällä hetkellä puuttuu se johtoajatus, mitä tehdään sitten kun löydetään näitä ihmisiä, Lasse Lehtonen totesi A-studiossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen vastasi, että THL ei voi yksinään tällaista johtoajatusta tuoda.

Staregian puuttuminen on herättänyt ihmetystä ja kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Lääkäriliiton entinen toiminnanjohtaja Heikki Pälve kirjoittaa Facebookissa, että THL on asiantuntijavirasto, jolla tulisi olla se strategia. Ministeriö ei ole asiantuntijavirasto.

– Hallitus ei ole asiantuntijaelin vaan päättävä taho, Heikki Pälve kirjoittaa.

Paperia ja kynä käteen

A-studiossa keskusteltiin siitä, että Suomessa ei riitä terveydenhuollon henkilökuntaa tekemään jäljitystyötä eli selvittämään tartunnan saaneen kontakteja. Pälve esittää tähän ratkaisun.

– Uskon sen olevan hankalaa, mutta voisin kuvitella, että >90% näistä potilaista kertoo kontaktit, kun antaa paperia ja kynän – tai he laittaa ne sähköpostina, Pälve kirjoittaa.

THL:n Mika Salmisen mukaan jäljityshenkilökunnan pula ei ole ainoa syy siihen, ettei Suomessa voida testata laajasti kaikkia hengitystieoireista kärsiviä, vaan alkuun oli myös ”kapasiteettihaastetta”.

Salmisen mukaan toinen merkittävä tekijä on myös suojavarusteiden niukkuus, sillä näytteenottajien täytyy olla hyvin suojautuneita.

– Suojautumista tarvitaan erityisesti sairaalassa, jotta ne ihmiset, jotka hoitavat sairaita ihmisiä olisivat suojautuneet. Pakko priorisoida näitä ihmisiä ensin, Salminen totesi A-studiossa.

Vähäisen testauksen syy strategian puute?

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman kyselee koronastrategian perään.

– Onko vähäisen testaamisen syynä se, että THL:n, STM:n ja hallituksen strategia on ollut alunperin kiistelty laumaimmuniteetti? Jos on, hallitus lienee siitä irtaantunut. Mikä on hallituksen koronastrategia tänään? Onko sellaista? Ja ajaako THL kuitenkin yhä laumaimmuniteettia, Heikki Vestman kyselee Twitterissä.

Myös kansanedustaja Sari Multala (kok.) kommentoi vähäistä testausta.

– Vaikuttaa siltä, että testauksen vähäisyyden syy on, että ei ole ollut strategiaa miksi ja miten testataan. Jos sellainen olisi, olisi voitu ennakoiden lisätä kapasiteettia/hankkia sitä muualta prosessin eri vaiheisiin, Sari Multala toteaa.

Vaikuttaa siltä, että testauksen vähäisyyden syy on, että ei ole ollut strategiaa miksi ja miten testataan.

