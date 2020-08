Koronakriisi voi johtaa miljooniin kuolemiin muista taudeista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuberkuloosin, HIV:n ja malarian hoitomahdollisuudet ovat romahtaneet monessa maassa.

Koronaviruspandemian vuoksi päätettyjen rajoitustoimien pelätään kärjistävän monia muita terveyskriisejä ympäri maailman. Myös Suomessa on keskusteltu hoitojonojen pidentymisestä ja vakavien sairauksien diagnoosien lykkääntymisestä.

Maailmalla eniten huolta herättävät tuberkuloosiin, HIV:iin ja malariaan liittyvät vaikeudet. Erään mallinnuksen mukaan kolmen kuukauden rajoitustoimet voivat johtaa yli 6,3 miljoonaan tuberkuloositartuntaan ja 1,4 miljoonaan kuolemantapaukseen.

WHO on arvioinut, että puoli vuotta jatkuvat HIV-lääkkeiden jakeluvaikeudet aiheuttaisivat yli 500 000 kuolemantapausta. Vuosittaiset malariakuolemat voivat nousta kriisin myötä kaksinkertaisiksi eli noin 770 000:een.

– Covid-19 uhkaa tuhota kaiken työmme. Kriisi voi viedä meidät tilanteeseen, jossa olimme 20 vuotta sitten, WHO:n malariaohjelman johtaja Pedro L. Alonso sanoo The New York Times -lehdelle.

Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa käyttöönotetut karanteenit ja muut rajoitustoimet ovat vaikeuttaneet potilaiden hoitoonpääsyä. Lento- ja merimatkailun vähentyminen on heikentänyt monien lääkeaineiden logistisia ketjuja.

Noin 80 prosenttia tuberkuloosia, HIV:iä ja malariaa vastaan taistelevista avustusohjelmista ovat kertoneet ainakin jonkinasteisista häiriöistä. Joka neljäs HIV-potilas on jäänyt ilman lääkkeitä.

Intiassa on tällä hetkellä 27 prosenttia maailman kaikista tuberkuloosi-infektioista. Diagnoosien määrä on romahtanut 75 prosenttia pandemian alun jälkeen. Myös esimerkiksi Venäjä on muuttanut monia HIV-klinikoitaan koronaviruksen testipisteiksi.

The Global Fund -rahaston mukaan vaurioiden korjaamiseen tuskin löydetään tarvittavia voimavaroja. Hintalapuksi on arvioitu ainakin 25 miljardia euroa.

Meksikossa toimivan Medical Impact -järjestön johtaja Giorgio Franyuti huomauttaa, ettei koronavirus aiheuta läheskään yhtä paljon kuolemantapauksia kuin tuberkuloosi.

– Se on kaikista suurin hirviö. Kymmenen miljoonaa tapausta vuosittain. Tämä tulee muistaa, kun puhumme kuolemista ja pandemioista, Franyuti sanoo.