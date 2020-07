Korona vaikeuttanut Britannian yritysten Brexitiä

Raportin mukaan yritysten on epidemian vuoksi vaikeampi valmistautua tulevaan kuin viime vuonna.

Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi brittiläisten yritysten on entistä vaikeampaa valmistautua sopimuksettomaan EU-eroon, lontoolainen Institute for Government -ajatushautomo toteaa raportissaan. Raportista uutisoi Euronews.

– Koronakriisi on jättänyt monet yritykset huonompaan asemaan brexitiin valmistautumista ajatellen kuin [mikä] niillä oli ennen mahdollista sopimuksetonta eroa (nk. no deal) vuonna 2019, raportissa kirjoitetaan.

– Koronakriisi on tehnyt hankalasta tehtävästä paljon vaikeamman.

Iso-Britannia erosi Euroopan unionista virallisesti 31. tammikuuta. Siirtymäaika jatkuu vuoden 2020 loppuun. Siirtymäkauden aikana unionin ja Iso-Britannian pitäisi neuvotella tulevasta yhteistyöstään esimerkiksi kaupan osalta.

– Tiukasta neuvotteluaikataulusta johtuen joillakin aloilla saatetaan pudota 1.1.2021 alkaen sopimuksettomaan suhteeseen. Erityisesti yritysten on syytä varautua tähän, Eurooppatiedotus kirjoittaa sivuillaan.

Vaikeuksia yrityksille aiheuttaa tulevaisuuden epävarmuus siitä, millainen Britannian ja EU:n suhde tulee olemaan.

– Epäselvyys siitä, mikä – jos minkäänlaista – kauppasopimusta syntyy neuvotteluissa ja välineistä joilla Yhdistyneellä kuningaskunnalla on häiriöiden lieventämiseksi ovat myös merkinneet, että yritykset epäröivät aloittaa valmisteluja, raportin tiivistelmässä kerrotaan.

Kesäkuussa Iso-Britannia ei hakenut siirtymäajalle jatkoa, joten sopimukset pitäisi saada solmittua tämän vuoden aikana. Verkkouutiset uutisoi myös aiemmin Britannian yritysten vaikeasta tilanteesta.

Iso-Britannia on koronaviruksesta pahiten kärsinyt Euroopan valtio. Johns Hopkins -yliopiston tietojen mukaan Britanniassa on todettu yli 295 600 tartuntatapausta ja viruksen vuoksi on kuollut 45 358 ihmistä. Britanniassa on kuollut virukseen kolmanneksi eniten ihmisiä maailmassa.