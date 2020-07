”Koronakriisi on vahvistanut suurvaltakilpailua”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen mukaan hävittäjähankintaa ei voi lykätä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on julkaissut keskustelunavauksen Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta koronakriisin jälkeisenä aikana.

Kokoomusedustajat toivovat, että kansainvälinen yhteistyö kohenee myös koronan kaltaisiin kriiseihin varautumisessa. Kokoomus toivoo Suomelta aktiivista roolia koronan jälkeisen kansainvälisen yhteistyön uudelleenrakentamisessa.

– Maailmanpolitiikka on koronakriisin seurauksena muuttunut epävakaammaksi, suurvaltakilpailu on vahvistunut ja kansainvälisen sääntöperusteisen järjestelmän uskottavuus on horjunut. Kriisistä selviäminen ja kansainvälisen yhteistyön uudelleenrakentaminen vaativat visiota ja johtajuutta, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) toteaa tiedotteessa.

– Suomen on aktiivisesti edistettävä kansainvälisten instituutioiden roolia ja yhteistä varautumista kriiseihin. Emme ratkaise globaaleja ongelmia yksin, Kanerva jatkaa.

Kokoomuksen keskustelunavauksessa alleviivataan erityisesti Euroopan unionin yhtenäisyyttä ja toimintakykyä sekä transatlanttisten suhteiden ja pohjoismaisen yhteistyön merkitystä. Kokoomus korostaa kansainvälisten instituutioiden, kuten YK:n ja EU:n, merkitystä sekä tarvetta päivittää yhteiskuntien kriisinkestävyyttä.

– Euroopan on jatkossa otettava entistä suurempi vastuu omasta turvallisuudestaan. Suomen on pyrittävä vahvistamaan eurooppalaista puolustusulottuvuutta niin EU:ssa kuten myös kahdenvälisten suhteiden kautta. Erityisesti Lissabonin sopimuksen avunantolausekkeen sisältöä ja toimintalinjoja on syytä selkeyttää. Pitkällä aikavälillä tulee myös olla valmis tarkastelemaan EU:n ja Naton tehtävien yhdistämistä puolustusasioissa, suuren valiokunnan jäsen ja Eurooppalaisen Suomen puheenjohtaja Ville Kaunisto (kok.) sanoo.

– Turvallinen Suomi rakennetaan jatkossakin yhteistyöllä, Kaunisto jatkaa.

Suomi ei voi lykätä tai supistaa hävittäjähankintoja

Kokoomusryhmä ottaa keskustelunavauksessaan kantaa myös hävittäjähankintoihin. Ilkka Kanervan mukaan HX-hankkeessa on kyse uskottavasta maanpuolustuksesta.

– Suomi ei voi lykätä tai supistaa hävittäjähankintoja vaan on edettävä suorituskyky edellä. Uskottavasta maanpuolustuksesta on huolehdittava kaikissa tilanteissa, Ilkka Kanerva sanoo.

– Hankinta vahvistaa Suomen asemaa kriisien ennaltaehkäisyn lisäksi myös kyvykkäänä ja uskottavana puolustuspoliittisena toimijana kansainvälisissä yhteyksissä. Viimeistään koronakriisi on opettanut varautumisen merkityksen, Kanerva jatkaa.

