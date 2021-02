Tämän näköinen kieli voi olla uusi merkki koronatartunnasta

”Koronakieleksi” kutsuttu ilmiö voi olla uusi virustartunnasta kertova oire.

Brittiläisen King’s College Londonin geneettisen epidemiologian professori Tim Spector kertoo uudesta koronavirukseen liittyvästä oireesta.

– Yhdellä viidestä koronavirukseen sairastuneesta esiintyy edelleen harvinaisempia oireita, jotka eivät pääse viralliselle PHE-listalle [Public Health England] – kuten ihottuma. Nähtävissä on kasvavissa määrin koronakieliä ja omituisia suun haavaumia, professori Tim Spector twiittaa.

– Jos sinulla on omituisia oireita tai vain pääkipua ja väsymystä pysy kotona!

Lähes 35 prosenttia potilaista saa koronaviruksesta epätyypillisiä oireita, Desert News kertoo. Poikkeavat oireet ilmenevät usein tartunnan alkuvaiheessa ja ajoittuvat ensimmäiselle kolmelle päivälle.

Koronavirus on aiheuttanut myös esimerkiksi sinertäviä vaurioita jaloissa ja varpaissa sekä hampaiden putoilua ja muita hammasongelmia.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list – such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK

— Tim Spector (@timspector) January 13, 2021