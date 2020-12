Koronakautena joululiikenteeseen harkiten

Joululiikenteeseen on syytä tänä vuonna lähteä syvää harkintaa käyttäen.

Koronatartuntoja todetaan edelleen paljon ja taudin leviämistä pyritään estämään etenkin alueellisin toimenpitein. Joululiikenteeseen lähtijöiden tuleekin seurata tarkkaan THL:n ja eri sairaanhoitopiirien suosituksia, kehottaa Traffic Management Finland.

Niille, jotka lähtevät tien päälle, erityisen tärkeää on nyt muistaa huolehtia koronakauden turvaväleistä, oikeaoppisesta kasvomaskien käytöstä sekä erityisen huolellisesta käsihygieniasta.

Maantieliikenteen tilannetta ja sen kehittymistä seurataan edellisvuosien tapaan joulunaikana tehostetusti. Työtä tehdään turvallisen liikenteen eteen 24/7-periaatteella.

ITM Finlandin tieliikennekeskus, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Poliisihallitus, Sisäministeriön pelastusosasto, Hätäkeskuslaitos sekä Liikenneturva muistuttavat kaikkia joululiikenteeseen lähtijöitä olemaan tänä jouluna erityisen varovaisia, sillä useiden sairaanhoitopiirien koronapandemiatilanne on leviämis- ja kiihtymisvaiheessa.

– Jotta koronaepidemiatilanne ei pääse heikkenemään entisestään, omaan liikkumiseen on syytä kiinnittää joulunaikana erityistä huomiota, TMF toteaa.

Noudatetaan suosituksia

Poikkeuksellisina aikoina tulee jokaisen toimia vastuullisesti ja pohtia voisiko yhteydenpidon jouluna hoitaa muutoin kuin tapaamalla kasvokkain. Koronavirus tarttuu tehokkaasti varsinkin pitkäkestoisessa lähikontaktissa, joten sukuloimaan lähtöä kannattaa miettiä tarkkaan ja suojella riskiryhmään kuuluvia läheisiä.

– Nyt ei kannata luoda ruuhkia, ei tien päälle eikä muutenkaan. Jos nyt kuitenkin olet lähdössä liikenteeseen, niin kiinnitä tieliikenteen turvallisuuden ohella katsetta koronaturvallisuuteen, joka matkalla painottuu taukopaikkoihin. Huolehdi turvaväleistä ja käsihygieniasta sekä pidä kasvomaskia. Jos epäilet koronavirustartuntaa tai sinulla on siihen liittyviä oireita, pysy kotona ja hakeudu testeihin, muistuttaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen.

Poliisi valvoo tuttuun tapaan liikenteen turvallisuutta ja kohdistaa valvontaansa etenkin rattijuopumuksiin, ylinopeuksiin sekä ajotaparikkeisiin, kuten liian lyhyisiin turvaväleihin, turvavöiden käyttöön ja kelien mukaisiin renkaisiin.

– Pimeimpänä vuodenaikana liikenteessä korostuu kuljettajan vireystila, mutta myöskin ajoneuvon valojen toimivuus ja jalankulkijoiden heijastimen käytön tärkeys, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta muistuttaa.

Pidetään turvavälit

Joululiikenteen ennakoidaan olevan rauhallista, kansalaisten viettäessä joulua koronapandemian takia kotioloissa. Kaikkiaan liikennemäärät ovat Suomessa olleet tänä vuonna lähes kymmenen prosenttia edellisvuotta alhaisemmalla tasolla, ja tämän odotetaan näkyvän hyvin myös joululiikenteessä.

– Jokaisen meistä tulee olla nyt joulunajan matkasuunnitelmien kanssa hyvin harkitseva, jotta koronatilanne saadaan pidettyä hallinnassa. Niille, jotka kuitenkin lähtevät tien päälle niin muistetaan, että turvallinen joululiikenne lähtee ennen kaikkea sieltä ratin takaa. Pidetään turvavälit paitsi koronan kanssa, niin myös siellä tien päällä, sanoo ITM Finlandin tieliikennekeskuspäällikkö Kari Tarkki.

ITM Finlandin tieliikennekeskuksen ennusteiden mukaan vilkkainta menoliikenteessä on aatonaattona 23.12., jolloin liikenteen huipputunnit ajoittuvat kello 12-16 väliselle ajalle, pohjoisessa huipputuntien jatkuessa myöhempäänkin.

Vilkkaimmilla tieosuuksilla valtateillä 4, 5 ja 9 voi esiintyä myös ajoittaista jonoutumista sekä ajonopeuksien laskua. Vastaavasti paluuliikenne alkaa vilkastumaan 26.12. aamupäivällä jatkuen klo 16 asti.

Paluuliikenteen vilkkain päivä on 27.12., jolloin liikenne alkaa vilkastumaan aamupäivällä, liikenteen huipputuntien osuessa kello 12-18 välille.

Tien päälle levänneenä ja keliolosuhteet huomioiden

Joulun matkallelähtöön on hyvä valmistautua etukäteen ja lähteä liikenteeseen vain levänneenä ja ajan kanssa.

– On matka pidempi tai lyhyempi, on tärkeää, että kuljettajan mieli on liikenteessä. Valppautta vaaditaan eritoten silloin, kun tielläliikkujia on paljon tai keli haastaa liukkaudella tai huonolla näkyvyydellä, kertoo aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Liikenneturvasta.

Hän muistuttaa lisäksi, että keskittymistäkin voi tukea ennakoimalla. Riittävät yöunet ennen matkaa auttavat kuljettajaa pysymään virkeänä ja esimerkiksi ajan varaaminen auton pakkaukselle estää lähtökiireen syntyä. Huomiota on hyvä kiinnittää myös kuljettajan oman voinnin tarkasteluun.

– Väsymys ja koronan aiheuttama huoli, stressi ja muut voimakkaat tunnetilat voivat heikentää tarkkaavaisuuttamme liikenteessä. Jos olo tuntuu normaalista poikkeavalta, väsyneeltä tai tokkuraiselta, on syytä antaa kuljettajan tehtävät kaverille, Kinisjärvi jatkaa.

Matkalle lähtiessä tärkeää on ennakoida lisäksi talven nopeastikin vaihtuvat keliolosuhteet. Ajantasaiset säätiedot ja voimassa olevat varoitukset kannattaakin tarkistaa Ilmatieteenlaitos.fi -sivuilta.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan Suomessa vallitsee joulun aluspäivinä etelänpuoleinen ilmavirtaus ja sää on koko maassa lauhaa.

Tiiistaina illalla maan länsiosaan saapuu sadealue, joka leviää keskiviikkopäiväksi suureen osaan maata. Sade alkaa vetenä, mutta muuttuu yöllä laajalti lumeksi.

Keskiviikon aikana lunta kertyy suurimmassa osassa maata 4-8 senttimetriä ja ajokeli on huono. Ainoastaan länsi- ja etelärannikolla sateet tulevat enimmäkseen vetenä tai räntänä.

Jouluaattona tuuli alkaa kääntyä pohjoisen puolelle ja sää alkaa kylmetä. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa ja maan pohjoisosassa tulee heikkoa lumisadetta.

Toimi oikein onnettomuustilanteissa

Onnettomuuksien sattuessa turvallisuusviranomaiset ovat valmiudessa auttamaan ja pelastamaan ihmishenkiä ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä.

Jos havaitset liikenneonnettomuuden, pysähdy turvalliseen paikkaan ja kytke ajoneuvoon hätävilkut. Siirry tien reunassa onnettomuuspaikalle ja pyri estämään lisävahingot katkaisemalla onnettomuusautosta virta sekä varoittamalla muuta liikennettä.

Muista myös oma turvallisuutesi ja pimeään aikaan tee itsesi näkyväksi esimerkiksi heijastinliivillä. Vie varoituskolmio aina riittävän etäälle onnettomuuspaikasta ja hälytä apua sekä auta loukkaantuneita omien mahdollisuuksiesi mukaan.

Jos ammattiapua on jo onnettomuuspaikalla, keskity turvalliseen onnettomuuspaikan ohittamiseen, laske ajonopeutta riittävästi, äläkä kuvaa onnettomuuspaikkaa

Hätäkeskuslaitokselta muistutetaan lisäksi hätänumeron 112 Suomi -sovelluksen käytöstä.

– Muistutamme autoilijoita lataamaan 112 Suomi -mobiilisovelluksen hätä- ja ongelmatilanteiden varalle. Hätätilanteissa suosittelemme soittamaan hätänumeroon juurikin sovelluksen kautta, sillä tarkka sijaintitietosi välittyy tällöin hätäkeskukseen reaaliajassa ja apu saadaan nopeammin paikalle. Sovelluksen kautta voit lisäksi soittaa Tienkäyttäjän linjalle, jolloin sijaintitietosi avulla saadaan tieto tien kunnossapitotarpeesta välitettyä nopeasti oikeaan paikkaan, muistuttaa operatiivisen yksikön päällikkö Juha Viitaluoma Hätäkeskuslaitoksesta.