Koronakartta kirkuu punaisena – ”Nyt on viimeinen mahdollisuus”

Itävalta ilmotti eilen aloittavansa uudet sulkutoimet, Ruotsi tasapainoilee testikapasiteettinsa äärirajoilla ja esimerkiksi Italiassa terveydenhuolto on vaarassa romahtaa. Euroopan tilanne näyttää synkältä.

Sulkutoimien joukossa oleviin Eurooppalaisiin maihin kuuluvat muun muassa Ranska, Belgia, Saksa, Kreikka, Iso-Britannia, Irlanti ja viimeisimpänä Itävalta.

Kaikissa edeltävissä sulkutoimia on ollut tarpeellista tehdä, sillä muutoin terveydenhuoltoa ei välttämättä olisi saatavilla kaikille kansalaisille. Guardianin mukaan useiden maiden päättäjät ovat kuitenkin sanoneet, että terveydenhuoltoon kohdistuva paine ei sulkutoimista huolimatta ole helpottamassa vähään aikaan.

Itävallan terveysministeri Rudolf Anschober ilmoitti eilen, että Itävallan sulkutoimet kestävät joulukuun alkuun asti. Kaikki liikkeet ja palvelut, jotka eivät ole ihmisille välttämättömiä, suljetaan. Asiasta kertoi BBC.

– Nyt on viimeinen mahdollisuus estää terveydenhuollon kantokyvyn romahtaminen uusien tartuntamäärien kasvaessa, Anschober sanoi.

Myös Italiassa pohditaan uutta kansallista koronasulkua. Maassa todettiin perjantaina 40 902 tartuntaa, mikä on enemmän kuin yhden päivän aikana on todettu koko epidemian aikana.

12. marraskuuta päivätystä Euroopan tartuntatautivirasto ECDC:n koronakartasta on nähtävissä, että lähes kaikki Euroopan maat on merkitty hälyttävän punaisiksi.

Vain Suomi, valtaosa Norjaa, Islanti ja osia kreikasta ovat kartalla oransseja. Suomessa on lisäksi koko Euroopan koronakartan ainoa vihreä alue. Se löytyy maan länsiosasta.

Maa muuttuu punaiseksi, kun ilmaantuvuusluku ylittää 50 tapausta ja positiivisten testien osuus neljä prosenttia. Punaisella on merkitty myös kaikki alueet, joilla ilmaantuvuusluku ylittää 150 tapausta.

Euroopan maista kolme on ylittänyt miljoonan varmennetun tartunnan rajapyykin. Espanjassa on todettu 1 458 591 tartuntaa, Britanniassa 1 347 907 tartuntaa ja Italiassa 1 144 552 tartuntaa.

Suomessa varmennettuja tartuntoja on tähän mennessä todettu 19 102.

#JustPublished

Updated weekly 🚦 maps are now online!

These maps aim to support the @EUCouncil Recommendation on a coordinated approach to the restriction of #FreeMovement in response to the #COVID19 pandemic in the EU and UK.

Find more here: https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/tLEFSiyiKP

— ECDC (@ECDC_EU) November 12, 2020