Koronakaranteenissa olevat lapset tapaavat kavereitaan välitunneilla

Opetusjohtaja pyytää, että karanteeniohjeita noudatettaisiin huolellisesti.

Etelä-Savon alueella vanhempia on muistutettu siitä, että karanteeniin koronavirusaltistuksen takia määrätyt lapset eivät saa liikkua ulkona. Mikkelin opetusjohtaja lähetti aiheesta viime viikolla huoltajille tiedotteen.

Hän kertoo käyneen ilmi, että osa karanteeniin määrätyistä lapsista ja nuorista on liikkunut esimerkiksi koulun välituntialueella karanteenin aikana tapaamassa kavereitaan.

− Tällaisena aikana on erityisen tärkeää huolehtia sekä omasta että muiden terveydestä siten, että terveysviranomaisten karanteeniohjeita noudatetaan huolellisesti ja vältetään tällaisia kohtaamisia, jotta tartuntaketjut saataisiin ajoissa katkaistua, opetusjohtaja vetoaa tiedotteessa.

Etelä-Savo on ollut viime viikkoina yksi pahimmista epidemia-alueista koronaviruksen ilmaantuvuuden perusteella. Sairaanhoitopiirissä, jossa on vajaa 100 000 asukasta, on viimeisen kahden viikon aikana todettu 39,8 koronatapausta 100 000 asukasta kohden. Alueen edelle ilmaantuvuudessa menee juuri ja juuri Keski-Suomi, jossa ilmaantuvuus on nyt 39,9.

Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisvapauden rajoittamista. Kyseessä on varotoimenpide, jolla rajoitetaan liikkumista, kunnes tiedetään, onko virukselle altistuminen aiheuttanut tartunnan. Karanteenilla estetään tartuntoja mahdolliselta oireettomalta tartunnankantajalta muihin henkilöihin.

Aihe on herättänyt Twitterissä keskustelua. Keskustelijat kertovat kuulleensa, että jotkut lapset ovat karanteenin aikana jääneet pois koulusta mutta käyneet yhä harrastuksissa. Keskustelussa muistutetaan, että vanhempi voi jäädä tartuntatautipäivärahalla kotiin lapsen kanssa.

Alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja on oikeutettu Kelan tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteentiin eikä huoltaja siksi voi tehdä työtä.

Olen kuullut huhuja karanteenissa olevien lasten ja nuorten liikkumisesta kodin ulkopuolella. Kuvankaappaus erään koulun julkisesta tiedotteesta eli tätä tapahtuu oikeasti.

Jos alle 16v määrätään karanteeniin, eikö silloin huoltaja saa Kelasta päivärahat ja voi olla kotona. 1/X pic.twitter.com/OqEIC592rr — 𝕋ℍ ☀️☀️ (@Tqwerty123a) September 27, 2020

Miksi vanhemmat päästävät harrastuksiin? Johtuuko siitä, että on vanhempien mielestä "vain flunssaa" .🙄🤦‍♀️ Tiedotus taudin, maskien, karanteenien, omaehtoisen karanteenin yms. suhteen on mennyt ihan pieleen. — 𝕋ℍ ☀️☀️ (@Tqwerty123a) September 27, 2020