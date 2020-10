Koronakaaos Tukholman yöelämässä − ”Tätä ei oteta vakavasti”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viranomaisten mukaan ruotsalaisklubeilla on esiintynyt piittaamattomuutta koronaturvallisuudesta.

Tukholmalainen yökerho on suljettu vakavien turvallisuuspuutteiden vuoksi, kertoo SVT. Fou-yökerhoon tehtiin lauantaina ennalta ilmoittamaton tarkastus, jossa todettiin useita puutteita koronaviruksen torjuntatoimissa.

− Se oli täynnä, siellä oli kaoottista. Vartijoiden oli vaikeaa hajottaa ihmisiä, kertoo Tukholman kaupungin ympäristöhallinnon osastopäällikkö Monika Gerdhem.

Tarkastusraportin mukaan paikalla oli tungosta ja määräystä pöytiintarjoilusta ei noudatettu. Monet asiakkaista seisoivat ja joivat myös sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät kuuluneet samaan pöytäseurueeseen.

Ruotsissa on keväästä alkaen ollut ravintoloissa määräys, että asiakkaiden tulee istua paikoillaan ja että tarjoilu tapahtuu pöytiin.

Määräyksen myötä useat yökerhot sulkivat ovensa. Monet tukholmalaisklubit avasivat ovensa hiljattain puolen vuoden tauon jälkeen. Heti ensimmäisenä viikonloppuna avatuista yökerhoista levisi sosiaalisessa mediassa kuvamateriaalia, jonka perusteella koronatoimista ei juhlinnan lomassa piitattu.

Fou-yökerhon puutteita pidettiin niin vakavina, että ravintola oli toistaiseksi suljettava.

Monika Gerdhemin mukaan kaupungin ympäristöhallinto on saanut kaupunkilaisilta paljon vihjeitä ravintoloista, joissa turvatoimia ei noudateta. Vihjeiden mukaan asiakkaita varoitetaan ja heitä kehotetaan käyttäytymään tarkastusten aikana, mutta henkilökunta ei muuten valvo turvatoimien noudattamista.

− Vaikuttaa siltä, että jotkut eivät ota tätä lainkaan vakavasti, Gerdhem kommentoi.

Fou ei ollut kuitenkaan niiden yökerhojen joukossa, joista vihjeitä oli tullut. Raportin mukaan myös Foussa todettiin kuitenkin henkilökunnan selvää välinpitämättömyyttä.

− Vasta kun kävi selväksi, että meneillään on tarkastus, vartijat alkoivat hälventää ruuhkaa, Gerdhem sanoo.

Myös Suomessa on viikonloppuna keskusteltu turvatoimien noudattamisesta. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt video, joka on kuvattu Helsingissä tapahtumakeskus Telakalla perjantaina. Paikalla oli satoja ihmisiä, eikä turvaväleistä tai maskien käytöstä ollut videon perusteella tietoakaan.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) kertoo olleensa yhteydessä tapahtumajärjestäjiin ja aluehallintovirastoon.

− Jokaisella on nyt vastuu siitä, ettei tiukempiin rajoituksiin tarvitse mennä, Vapaavuori kirjoitti lauantaina Twitterissä.

Olin asiasta yhteydessä sekä tapahtumajärjestäjiin että Aviin. Nämä palaveerasivat vielä keskenään. Tämän illan yleisömäärää on olennaisesti pienennetty ja valvontaa tehostettu. Jokaisella on nyt vastuu siitä, ettei tiukempiin rajoituksiin tarvitse mennä. https://t.co/JGfyyQfxLA — Jan Vapaavuori (@Vapaavuori) October 17, 2020