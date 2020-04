Koronajäljitys puhelimiin? Ministeri Ylellä: Näin sovellus toimisi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronavirukselle altistuneiden mobiilijäljittämistä edistetään myös Suomessa.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) mukaan koronavirukselle altistuneiden mobiilijäljittäminen on tulossa myös Suomeen. Ministeri kertoi Ylen AamuTV:ssä maanantaina, että sovelluksen kehitystyöstä vastaa kahdesta IT-yrityksestä koottu asiantuntijatiimi.

Timo Harakan mukaan nyt suunniteltava sovellus toimisi siten, että sovelluksen käyttäjän puhelin keräisi tiedon siitä, mitä muita puhelimia käyttäjän puhelimen lähellä on ollut. Mallia on ainakin joltain osin otettu Singaporessa käytössä olevasta Trace Together -mobiilisovelluksesta, jossa riittävän lähellä olevat puhelimet jättäisivät toisiinsa eräänlaisen ”jäljen”. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi bluetooth-yhteyden kautta.

– Kukin voisi ladata omaan älypuhelimeensa tällaisen sovelluksen, joka toimisi niin, että kertomatta ja seuraamatta sitä, missä kukin sijaitsee tai liikkuu, niin silloin kun ihminen on tartunnan saanut, niin hän voisi tällaisen hälytyksen (tartunnasta) tehdä. Ja ne hälytykset, jotka ovat tässä lähikontaktissa olleet lähiaikoina, saisivat myös hälytyksen ja pääsisivät testeihin, Harakka sanoi.

– Olennaista on se, että sovellus on vapaaehtoinen ja jokainen lataisi sen omasta tahdostaan.

Ministeri väläytti jo sunnuntaina blogissaan, että mahdollisen sovelluksen käyttöasteen tulisi olla vähintään 60 prosenttia suomalaisista. Timo Harakan mukaan tämä on kuitenkin vain tavoite.

– On ilmiselvää, että paljon pienemmätkin määrät ja siitä, että sitä ylipäätään käytettäisiin, olisi ehdottamasti hyötyä, Harakka arvioi.

Samoilla linjoilla on kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma.

– Nyt on suunnitelmissa kännykkäsovellus, joka varoittaisi sinua ja kehottaisi testeihin, jos olet ollut koronaan sairastuneen lähellä. Miltä kuulostaa? Singaporessa tällä on jo saatu hyviä kokemuksia. Jotta tämä todella toimisi, pitäisi tuo äppi olla aika monella suomalaisella. Tuohan olisi vapaaehtoinen. Tietoturva on myös yksi kysymys, Kauma toteaa Facebookissa.

– Itse voisin kyllä hyvinkin ladata sen.

