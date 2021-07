Koronahoitajat eivät uskalla kertoa, missä ovat työssä

Kansanedustajan mukaan mukaan ilmiö on hyvin ahdistava.

Eduskunnassa puhuttiin ennen kesän istuntotauon alkamista vielä tartuntatautilaista. Kokoomuksen Paula Risikko nosti esiin koronahoitajat.

– Muissa maissa on ilmennyt sellaista, että hoitohenkilökuntaa on myös ihan häiritty. Siitä syystä, että on pelätty, että he levittävät sitä sairautta. Tämä on ollut hyvin ahdistavaa, Paula Risikko sanoi.

– Suomessa ei kovin paljon ole tätä ollut, mutta tiedän, että moni COVID-potilaita hoitava henkilö ei edes uskalla sanoa missä he tällä hetkellä ovat työssä. Siitä syystä meidän pitää tehdä kaikkemme että näin ei tapahdu ja pystymme työrauhan luomaan hoitohenkilöstölle.

Hänen mukaansa tilanne vaikuttaa myös siihen, miten henkilöstöä ylipäätään saadaan.

– Kaiken kaikkiaan, kyllähän tämä terveydenhuollon henkilöstöön on vaikuttanut, ei ainoastaan COVID-potilaita akuutisti hoitaviin vaan koko ketjuunhan tämä vaikuttaa.

Paula Risikon mukaan virusvariantteja ”sanonpa vaan, vielä tulee aika monta”.