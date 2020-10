Koronahälytys Britanniassa: Olemme kevään tilanteessa

Britannian hallituksen neuvonantajana koronapandemian hoidossa toiminut Jeremy Farrar on huolissaan maan epidemiatilanteen kehityksestä, uutisoi Sky News. Maassa on syyskuun puolestavälistä saakka todettu keskimäärin 45 000 uutta tartuntaa päivittäin. Farrarin mukaan tilanne on vaarassa ”riistäytyä käsistä”.

Britannian koronalukuja selvittäneen Imperial College-yliopiston professori Steven Riley varoittaa maan olevan kohta tartuntojen osalta kevättä vastaavassa tilanteessa. Riley kehottaa Boris Johnsonin hallitusta tiukentamaan rajoituksia. Etenkin Pohjois-Englannissa useat sairaalat ovat viime viikkoina ylikuormittuneet.

Farrar yhtyy kollegansa huoleen, ja kehottaa nopeisiin toimenpiteisiin. Epidemian kuriin saaminen on päivä päivältä hankalampaa, ja Britannia alkaa lähestyä maaliskuun tilannetta, Farrar varoitti Twitterissä perjantaina. Päätösten lykkääminen on jo ”itsessään päätös”, arvostetun Wellcome Trust-tiedesäätiön johtaja toteaa.

Britannian lisäksi koronatilanne on pahentunut syksyn aikana useissa Euroopan maissa. Pelkästään Ranskassa uusia tartuntoja todettiin perjantaina yli 20 000.

Every day that a decision is delayed or deferred is a decision in itself & in the fast moving dynamic phase of an epidemic any delay has its own consequences.

— Jeremy Farrar (@JeremyFarrar) October 9, 2020