Koronaepidemia kiihtyy edelleen

Viikonlopun aikana on todettu lähes 300 koronatartuntaa.

Suomessa on todettu sunnuntaina 147 uutta koronavirustartuntaa. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

THL:n uusimman tilaston mukaan epidemian kiihtyminen jatkuu. Koko maassa varmistettuja tautitapauksia on nyt 10 538. Ilmaantuvuus eli tartuntojen määrä 100 000:ta henkilöä kohti on nyt 25,8 koko Suomessa.

Selvästi huonoin tilanne on Uudellamaalla, jossa ilmaantuvuuusluku on 50,9. Ikäryhmistä eniten tautitapauksia koko maassa on 20-29 vuotiaiden ryhmässä.

Hallituksen linjauksen mukaan maahantulon rajoituksia ei sovelleta sellaisten Suomen ja EU- ja Schengen-maiden välisessä liikenteessä, joissa uusien tapausten ilmaantuvuus on enintään 25 uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 päivän aikana. Samaa raja-arvoa sovelletaan EU-neuvoston määrittelemiin niin sanottuihin vihreän listan maihin.