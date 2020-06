Koronaepidemia hidastunut jonkin verran

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuoreen arvion mukaan koronaepidemia on hidastunut jonkin verran kahden viime viikon aikana.

Viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat keskimääräiset tapausmäärät ovat laskeneet huomattavasti toissaviikolta, mutta ne ovat pysynyt lähes ennallaan edelliseen viikkoon verrattuna, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Tällä hetkellä arvioitu viruksen tartuttavuusluku on ministeriön mukaan 0,75–0,80. Tämä tarkoittaisi, että koronavirusepidemia on ollut laskusuunnassa jo pitempään.

Kahdeksan sairaanhoitopiirin alueella ei ole todettu uusia tapauksia viimeisimmän seurantajakson (25.–31.5.) aikana.

Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on laskenut kahden viikon takaisesta merkittävästi. Yliopistosairaaloiden erityisvastuualueilla terveydenhuollon tilanne on rauhallinen. Tehohoidon kapasiteetti ole missään vaiheessa ylittynyt. Kaikista sairaalaan otetuista potilaista lähes 80 prosenttia on ollut HYKS:n erityisvastuualueen sairaaloissa.

Laboratorioiden koronaviruksen testauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 13 000 näytettä päivässä. Viimeisellä seurantajaksolla (25.5.–31.5.) koronavirustestejä on tehty vähemmän kuin edeltävillä viikoilla.

Koronavirustaudista parantuneita arvioidaan Suomessa olevan noin 5 800.