Covid-epäilty myyjänä torilla – ”omaehtoinen karanteeni on ihan höpöä”

Apulaisylilääkärin mukaan karanteeniin jäävät ne, joilla on varaa ja motivaatiota.

Toisin kuin tartuntatautilääkärin määräämä karanteeni, perustuu omaehtoinen koronakaranteeni vapaaehtoisuuteen, eikä sen rikkomisesta seuraa käytännössä yhtään mitään.

Tämä kävi ilmi esimerkiksi Ilta-Sanomien tässä uutisoimasta tapauksesta, jossa 51-vuotias mies kävi töissä torimyyjänä Kuopiossa, vaikka hänet oli ohjattu omaehtoiseen karanteeniin koronaepäilyn vuoksi.

Itä-Suomen poliisilaitos tutki asiaa epäiltynä terveydenhuoltorikkomuksena, mutta syytettä ei nostettu, koska laissa ei säädetä rangaistusta omaehtoisen karanteenin rikkomisesta.

– Osoittaa vaan sen, että omaehtoinen karanteeni on ihan höpöhöpöä. Sillä ei ole mitään velvoittavuutta eikä sen laiminlyönnistä aiheudu myöskään seuraamuksia, epidemiologi ja THL:n tutkimuspäällikkö Maarit Leinonen kommentoi Twitterissä.

Apulaisylilääkäri Sanna Stålnacke puolestaan toteaa omaehtoisen karanteenin olevan yhteiskunnalle ”maksuton”, koska siitä ei tarvitse maksaa tartuntatautipäivärahaa.

– Lopputuloksena karanteeniin jää se, jolla on siihen motivaatiota ja varaa. Kaikilla ei ole. Jokainen kotiin jäävä on toki eduksi epidemian torjunnassa, Stålnacke sanoo.

Omaehtoinen karanteeni on yhteiskunnalle "maksuton", koska tartuntautipäivärahaa ei tarvitse maksaa. Lopputuloksena karanteeniin jää se, jolla on siihen motivaatiota ja varaa. Kaikilla ei ole. Jokainen kotiin jäävä on toki eduksi epidemian torjunnassa.

— Sanna Stålnacke (@StalnackeSanna) December 30, 2020