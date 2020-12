Koronaennätys rikki Virossa – sairaalalta hätähuuto

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viron koronatilanne jatkaa pahenemistaan.

Virossa rikottiin lauantaina ennätys koronatartunnoissa, kun maan terveysvirasto kertoi 561 uudesta todennetusta tartunnasta. Asiasta kertoo Viron yleisradioyhtiö.

Epidemiatilannetta kuvaava ilmaantuvuusluku nousi 385 tartuntaan 100 000 asukasta kohden 14 päivän aikana. Suomessa luku on pysytellyt hieman yli sadassa.

Eniten tartuntoja on todettu Harjumaan maakunnassa, jossa pääkaupunki Tallinna sijaitsee. Harjumaalla diagnosoitiin 312 tartuntaa.

Tartuntojen määrän osalta toiseksi pahiten koronasta kärsinyt maakunta on tällä hetkellä Itä-Virumaa, jossa kirjattiin 113 uutta tartuntaa. Tilannetta pidetään huolestuttavana, sillä maakunta on väkiluvultaan Harjumaata huomattavasti pienempi, mutta tartuntojen osalta se on ottanut koko ajan kiinni pääkaupunkiseudun lukuja.

Itä-Virumaan sairaalahoidon kapasiteetti ei ole myöskään samalla tasolla kuin Harjumaalla. Alueen keskussairaala on tästä johtuen joutunut turvautumaan poikkeukselliseen keinoon saadakseen auttavia käsiä hoitamaan koronapotilaita.

Sosiaalisessa mediassa leviää sairaalan avunpyyntö, jossa etsitään vapaaehtoisia. Päivitystä ovat jakaneet Viron terveysvirasto sekä maan muut keskussairaalat.

– Olemme tällä hetkellä tilanteessa, että meillä ei riitä henkilökuntaa sairastuneiden hoitamiseen, päivityksessä kerrotaan.

– Hakemuksia voivat jättää lääketieteellisen koulutuksen saaneet sekä alaa opiskelevat henkilöt. Toivomme yhteydenottoja myös opiskelijoilta, jotka ovat aloittaneet syksyllä opintonsa.