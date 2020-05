Koronaan menehtynyt neljä ihmistä lisää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa on todettu 22 uutta koronavirustartuntaa.

Suomessa on ilmoitettu neljä uutta koronaviruksesta johtuvaa kuolemantapausta ja 22 todettua tartuntaa sitten eilisen sunnuntain, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Yhteensä virukseen on kuollut 271 ihmistä ja tartunnan on saanut lähes 6 000 ihmistä. Valtaosa kuolemantapauksista on sattunut HYKSin erityisvastuualueella.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä koko maassa 161 henkilöä, joista 44 on tehohoidossa.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 4 000.

Suomessa on testattu yli 123 300 koronanäytettä. Eiliseen verrattuna näytteitä on testattu 1 800 kappaletta lisää.

Tuoreimman liukuvan seitsemän päivän seurantajakson aikana (2.-8.5.) todettiin 659 uutta tautitapausta. Edellisellä seurantajaksolla (25.4.-1.5.) todettiin 656 uutta tautitapausta.

