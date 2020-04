Koronaan menehtynyt 34 Suomessa

Suomessa on tutkittu kaikkiaan noin 34 900 koronanäytettä.

Varmistettuja tapauksia on nyt 2 308 eli 132 enemmän kuin maanantaina. Tartunnoista 1 438 on todettu Uudellamaalla.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 42 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Tartuntojen todellinen määrä Suomessa on todennäköisesti ilmoitettua suurempi, koska kaikkia lieväoireisia tai oireettomia henkilöitä ei testata.

Koronaan on kuollut THL:n mukaan 34 ihmistä, mutta laitoksen mukaan kuolemien raportoinnissa on viiveitä.

Ikä on tiedossa 27 kuolleen osalta. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. 40-59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60-79-vuotiaita on kuusi ja yli 80-vuotiaita 19.