Koronaan kuollut Suomessa 17 ihmistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Varmistetut koronavirustapaukset ovat lisääntyneet eilisestä 71:llä 1 384:een.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tuoreiden tietojen mukaan Suomessa on varmistettuja koronavirustapauksia 1 384, missä kasvua on edelliseltä päivältä 71 tapausta. Tautiin on kuollut 17 ihmistä.

Kuolleista 12 on HYKS erityisvastuualueella, missä myös sairaalapotilaita on 100 kaikista Suomen 137:stä sairaalapotilaasta.

Testattuja näytteiden määrä on kasvanut noin tuhannella noin 22 600 näytteeseen.

THL muistutaa, että tartuntojen todellinen määrä Suomessa on todennäköisesti ilmoitettua suurempi, koska kaikkia lieväoireisia tai oireettomia henkilöitä ei testata.

Tällä hetkellä COVID-19-näytteitä voidaan testata noin 2 500 päivässä, ja testauskapasiteettia kasvatetaan THL:n mukaan mahdollisimman nopeasti.

Kapasiteetin ollessa rajallinen THL ja sairaanhoitopiirit ovat joutuneet yhdessä priorisoimaan testattavia ryhmiä.

Näytteitä otetaan ensisijaisesti potilailta joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita sekä terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalta, jotta henkilöstön terveys ja työvoiman riittävyys voidaan turvata.

Testauskapasiteetin salliessa myös lieväoireisilta, matkoilta palaavilta tai muilta potilasryhmiltä voidaan ottaa näytteitä lääkärin harkinnan mukaan. Oireettomia henkilöitä ei testata.

Koronavirustestejä tehdään sekä julkisella että yksityisellä sektorilla useassa laboratoriossa.

THL testaa myös influenssan laboratoriopohjaiseen otosseurantaan kerättyjä näytteitä koronaviruksen osalta. Tähän mennessä näytteet ovat osoittautuneet negatiiviseksi.

THL:n mukaam suurin osa Suomessa todetuista koronavirustartunnoista on ollut lieviä. Sairaalahoidosta on toipunut ja kotiutunut useita henkilöitä.

Riski tartunnan saamiselle on kuitenkin kohonnut koko maassa, ja Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan.

Epidemia etenee eri tahdissa eri puolilla maata. Tartuntoja on todettu jokaisessa maakunnassa, eniten Uudellamaalla.

Kaikki tartuntaketjut eivät ole enää tiedossa. THL kertoo, että tartuntaketjuja pyritään kuitenkin edelleen selvittämään, jotta epidemian etenemistä voidaan hidastaa.