Koronaan kuollut 75 Suomessa, 1700 parantunut

Suurin osa Suomessa todetuista koronavirustartunnoista on ollut lieviä.

Koronasta on parantunut tällä hetkellä ainakin 1 700 suomalaista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on jo vähintään kaksi viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.

Yhteensä todettuja koronatartuntoja on torstaina päivitettyjen tilastojen mukaan 3 369 kappaletta. Tartuntojen määrä nousi 132 tapauksella keskiviikosta. Kaikista tartunnoista 2133 on todettu Uudellamaalla ja näistä yli puolet Helsingissä.

Näiden lisäksi Suomessa on todettu torstaina kolme uutta koronaviruksen aiheuttamista taudista johtuvaa kuolemaa. Yhteensä kuolleita on nyt 75. Tehohoidossa potilaita on 76, sairaalahoidossa 215.

Toistaiseksi 52 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 73 prosenttia on miehiä ja 27 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. Alle 60-vuotiaita kuolleita on kolme, 60-69-vuotiaita on kolme, 70-79-vuotiaita on 17, 80-89-vuotiaita on 22, yli 90-vuotiaita on 7.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 61 tapausta 100 000 asukasta kohden. Testejä on otettu noin noin 49 700.

Tartuntojen todellinen määrä Suomessa on todennäköisesti kuitenkin ilmoitettua suurempi, koska kaikkia lieväoireisia tai oireettomia henkilöitä ei testata.