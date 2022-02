Koronaan kuollut 225 potilasta kahdessa viikossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epidemiatilannetta kuvaillaan edelleen vakavaksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan koronaviruksen aiheuttama sairaalahoidon tarve on pysynyt tasaisen korkealla tasolla.

Ihmisten omaehtoiset toimet tulevat korostumaan tartuntojen ehkäisyssä, kun rajoituksia kevennetään. Epidemiatilannetta luonnehditaan edelleen vakavaksi.

Erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla oli keskiviikkona yhteensä 354 koronapotilasta eli suunnilleen saman verran kuin viime viikolla. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä nousi viikossa 30 henkilöstä 37 henkilöön.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan koronaviruksen perimän kokonaismäärä Suomen jätevesissä on edelleen korkealla tasolla. Koronaviruksen määrän trendi on kääntynyt laskuun vain Espoossa ja Helsingissä, muilla seurantapaikkakunnilla määrä on jatkanut nousuaan tai pysynyt tasaisena.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on menehtynyt viimeisten kahden viikon aikana yhteensä 225 henkilöä.

