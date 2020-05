Koronaan kuolleita Suomessa nyt 240

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viruksesta on parantunut ainakin 3500 ihmistä.

Koronavirukseen on menehtynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n maanantain lukujen mukaan Suomessa 240 ihmistä. Tartuntoja on todettu 5 327 ja näytteitä testattu yhteensä noin 103 500.

Taudista parantuneita on THL:n mukaan noin 3 500. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa, eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.

Sairaalahoidossa on nyt 197 koronapotilasta, heistä tehohoidossa on 49. Sairaalassa olevien määrä on kehittynyt seuraavasti viimeisen noin kuukauden aikana.

3.4. 180

6.4. 228

10.4. 236

13.4. 230

16.4. 215

19.4. 192

22.4. 199

25.4. 190

26.4. 189

27.4. 187

28.4. 200

29.4. 208

30.4. 187

1.5. 185

2.5 182

3.5 185

4.5. 197

Olemme jälleen päivittäneet #koronavirus -tilannekatsauksen (ma 4.5. klo 14.20). Suomessa on tällä hetkellä 🔹testattuja näytteitä n. 103 500

🔹varmistettuja tapauksia 5 327

🔹sairaalahoidossa 197

🔹heistä tehohoidossa 49

🔹menehtyneitä 240 Lue lisää ➡https://t.co/LhRKX8EJdu pic.twitter.com/7SGJDdUOiS — THL (@THLorg) May 4, 2020