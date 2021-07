Korona voi tulehduttaa aivoja, luoda pitkäaikaisia vaurioita

Tutkijoiden mukaan koronaviruksen aiheuttamista neurologisista seurauksista on saatu huolestuttavia tietoja apinoilta.

Virukselle altistettujen makakien terveyttä seurattiin akuutin infektion jälkeen muun muassa magneettikuvauksella.

Koronaviruksen havaittiin aiheuttavan tulehdusta myös aivoissa ja edesauttavan epänormaalien proteiinien muodostumista, jotka ovat yhteydessä Parkinsonin taudin ja dementian kehittymiseen.

Ruumiinavauksissa viruksen RNA:ta havaittiin yhden apinan aivoista ja niin sanottuja Lewyn kappaleita kaikilta eläimiltä, vaikka itse infektio olisi ollut oireeton.

Tutkijat kehottavat tutkimaan aihetta lisää, vaikka koronaviruksen vaikutukset ihmisiin voivat poiketa makakeista.

Study: SARS-CoV-2 infection causes brain inflammation and Lewy bodies in the macaque model. Lewy bodies observed in brains of ALL rhesus macaques after asymptomatic infection

