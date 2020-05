Korona voi iskeä varpaisiinkin – ”Hyvä merkki”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oireita ilmenee etenkin nuorilla ja lapsilla.

Kylmäkyhmyjä muistuttavat oireet varpaissa saattavat kertoa koronaoireista, kertoo The New York Times. Havaintoja on tehty muun muassa Yhdysvalloissa, Belgiassa, Espanjassa ja Italiassa. Oireet ovat lisääntyneet selkeästi tavanomaisesta, ja niitä esiintyy etenkin lapsilla, nuorilla sekä nuorilla aikuisilla.

Mahdollisena selityksenä pidetään sitä, että oireet kertoisivat lievistä koronavirusoireista tai hyvin rajoittuneesta virusinfektiosta. Oireet saattavat ilmaantua myös joitakin viikkoja akuuteimman tulehduksen jälkeen.

– Hyvät uutiset ovat, että kylmäkyhmyn tapaiset oireet yleensä tarkoittavat että sinulle käy hyvin. Yleensä se on hyvä merkki siitä että kehosi on kohdannut covidin ja tekemässä sitä vastaan hyvää immuunireaktiota, sanoo ihotautilääkäri Lindy Fox.

”Koronavarvasta” ei vielä luokitella virallisesti koronan aiheuttamiin oireisiin. Nämä muodostavat kuitenkin jo puolet ihotautilääkärien ympäri maailmaa raportoimista oireista. Tarkka syy ei kuitenkaan ole tiedossa ja syitä selvitetään edelleen. Osa asiantuntijoista kuitenkin uskoo, että oireita tulisi pitää testauskriteerinä.

– Tämän tulisi olla testauskriteeri, aivan kuten hajuaistin menetyksen, hengitysvaikeuksien ja rintakipujen, Fox sanoo.