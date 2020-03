Korona vienyt parikymppisiä terveitä teholle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perusterveet nuoremmatkin joutuvat koronan uhreiksi.

USA:n Texasin Dallasin piirikunnassa raportoitiin tiistaina yhdeksän koronatartuntaa.

Tapauksista kolme on joutunut suoraan tehohoitoon. Heistä yksi on parikymppinen ja toinen kolmekymppinen, joilla kummallakaan ei ole ollut terveysongelmia. Kolmas kriittisessä tilassa oleva on kuusikymppinen.

Myös kaksi muuta tartunnan saanutta joutui sairaalaan. Neljä muuta joutui karanteeniin.

Uusista tartuntatapauksista kaksi on kaksikymppisiä naisia ja yksi on kolmekymppinen mies. Nelikymppisiä ovat yksi mies ja yksi nainen.