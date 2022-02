Korona vie yhä useamman lapsen sairaalaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nuorten potilaiden määrä on kasvanut Pohjoismaiden lisäksi muun muassa Yhdysvalloissa.

Koronaviruksen omikronmuunnos on vienyt entistä useamman lapsen ja nuoren sairaalahoitoon.

Esimerkiksi Ruotsissa alle 18-vuotiaita potilaita oli vielä marraskuussa alle kymmenen, mutta tammikuun lopulla jo yli 250. Heistä 187 oli 0–9-vuotiaita ja 65 potilasta 9–17-vuotiaita.

Sosiaalihallitus Socialstyrelsenin osastopäällikkö Anna Bennet-Bark sanoo Dagens Nyheter -lehdelle, että infektion saaneet lapset eivät ole sairaampia kuin aiempien virusmuunnosten kohdalla. Muutoksen taustalla ovat omikronin aiheuttamat erittäin suuret tartuntamäärät.

Alle 18-vuotiaista sairaalapotilaista noin puolet on ollut hoidossa muun kuin koronatartunnan vuoksi, eli infektio on todettu rutiinitestin yhteydessä. Viime aikoina alle yksivuotiaiden osuus sairaalahoitoa tarvitsevista on korostunut tilastoissa.

Ylen mukaan kaikkein nuorimpien potilaiden määrästä on huolestuttu myös Norjassa, jossa oli viime viikolla sairaalahoidossa 22 koronatartunnan saanutta vauvaa. Tanskassa lapsipotilaiden määrä kasvoi jyrkästi jo joulukuussa.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n julkaiseman tutkimuksen perusteella alaikäisiä olisi joutunut sairaalaan uusimman epidemia-aallon aikana neljä kertaa enemmän deltamuunnokseen verrattuna.