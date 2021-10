Korona vaati ennätysmäärän uhreja Romaniassa

Rokotukset laahaavat pahasti Länsi-Euroopan perässä.

Romaniassa kuoli keskiviikkona 331 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen. Määrä on korkein koko pandemian aikana. Tätä ennen korkein kuolonuhrien määrä saavutettiin kesäkuun lopussa, jolloin koronaan kuoli yhden päivän aikana 294 romanalaista.

Keskiviikkona Romaniassa rekisteröitiin noin 15000 uutta koronatapausta, mikä on myös uusi ennätys, kertoo Euractiv. Noin 1500 romanialaista on tehohoidossa koronan takia.

Romaniassa yhteensä 1,3 miljoonaa ihmistä on sairastanut koronan. Heistä runsaat 38000 on kuollut sairauteen.

Romaniassa asuu 19,3 miljoonaa ihmistä. Koronan seitsemän päivän ilmaantuvuusluku on 424, kun se on Suomessa tällä hetkellä 68.

Romania on pyytänyt EU:lta hätäapua. Maassa on pulaa lääkkeistä ja tehohoitopaikoista. Vuodepotilaita joudutaan hoitamaan sairaaloiden käytävillä. Romaniassa on myös lykätty ei-kiireellisten potilaiden leikkauksia.

Rokotukset etenevät Romaniassa hitaasti. Tällä hetkellä molemmat rokoteannokset on saanut vain 5,5 miljoonaa romanialaisista, mikä on runsaat 28 prosenttia kansalaisista. Yhden rokoteannoksen on saanut 5,9 miljoonaa ihmistä. Esimerkiksi Suomessa on kokonaan rokotettu kaikista kansalaista 64 prosenttia.

Rokotevastaisuus on Romaniassa yleistä. Viranomaiset ovat houkutelleet kansalaisia rokotuksiin muun muassa lupaamalla ruokakuponkeja ja lippuja raha-arpajaisiin.