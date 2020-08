Korona uhkaa jälleen lykätä olympialaisia, tutkija varoittaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Japanilaisprofessori on huolissaan rokotteen riskeistä.

Mikäli koronarokotetta ei onnistuta löytämään, ovat kesälle 2021 lykätyt Tokion olympialaiset jälleen vaarassa, varoittaa japanilainen professori Yoshiharu Matsuura. Asiasta uutisoi Sky News.

Osakan yliopiston professori Matsuuran mukaan japanilaisviranomaiset tukevat voimakkaasti koronarokotteen kehittämistä.

– He haluavat järjestää olympialaiset ensi vuonna, ja he sanovat että ainoa keino sen mahdollistamiseksi on rokote, Matsuura sanoo.

Japanin tiukat rokotesäädökset hidastavat kuitenkin tutkimustyötä, Matsuura arvioi. Vaikka Japani onkin rokotekehittämisen suhteen muuta maailmaa jäljessä, ei professori pidä kansainvälisiäkään tuloksia lupaavina.

– Rokotteen turvallisuuden osoittaminen vaatii aikaa. Tavallisen rokotteen kehittäminen kestää kymmenen vuotta, ja he sanovat aikovansa tehdä sen vuodessa. Tämä on pelottavaa, Matsuura sanoo.

– Mielestäni terveiden ihmisten ei kuuluisi ottaa rokotetta.

Matsuura pelkää epäonnistuneen rokotteen voivan jopa vahvistaa koronavirusta entisestään.