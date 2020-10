Korona Turussa yhä kiihtymisvaiheessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Turussa on viimeisen vajaan viikon aikana todettu noin 60 uutta koronavirustartuntaa.

Koronaepidemian alusta eli maaliskuusta lähtien Turussa on todettu yhteensä 484 tartuntaa eiliseen mennessä.

– Koronatilanteen hallitsemiseksi on erittäin tärkeä noudattaa edelleen koronavarotoimia, koska tilanne ei ole toivotunlainen. Epidemia on edelleen kiihtymisvaiheessa ja olisi tärkeää saada suunta käännettyä kohti perustasoa, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo.

Hänen mukaansa jokaisen turkulaisen on tärkeä miettiä, miten omassa elämässään voi vähentää riskiä koronatartunnalle. Koronavirusinfektioon sairastunut on tartuttava jo 1-2 päivää ennen oireiden alkamista ja siksi terveenäkin on tärkeää noudattaa varotoimia.

Viranomaiset olivat vastassa Gdanskista saapuvaa konetta torstaina 15.10. Turkuun saapui 50 matkustajaa, joista testattiin 18. Yhdelläkään testatuista ei löytynyt koronatartuntaa.

Perjantaina 16.10. Skopjesta Turkuun saapui 77 matkustajaa, joista testattiin 56 matkustajaa. Heistä kahdelta löytyi tartunta.

Puola ja Pohjois-Makedonian Skopje kuuluvat molemmat THL:n koronariskin arvioimista varten luodun liikennevalomallin punaiseen luokkaan.

Turun Katariinan koulussa on todettu koronavirustartunta 13.10. Tämän lisäksi Topeliuksen koulussa on 16.10. todettu koronatartunta. Molemmissa kouluissa altistuneet oppilaat ja heidän perheensä sekä koulujen työntekijät ovat saaneet tiedot altistumisestaan ja toimenpideohjeet karanteenista.