Korona tuhosi 28-vuotiaan keuhkot – ”Otettava vakavasti”

28-vuotiaan Mayra Ramirezin kerrotaan olevan ensimmäinen molempien keuhkojen yhteissiirrosta selvinnyt potilas Yhdysvalloissa.

Chicagosta kotoisin oleva Ramirez sairastui koronaan huhtikuun lopussa. Hän oli täysin perusterve ennen sairastumista. Oireet pahenivat nopeasti, ja nainen joutui hengityskoneeseen pian sairaalaan päästyään.

– Muistan vain, että minut nukutettiin samalla, kun minulle laitettiin intubaatioputkea. Sen jälkeen näin kuusi viikkoa painajaisia, hän sanoo videolla.

– Jotkut painajaiset sisäsivät hukkumista ja uskon sen liittyvän siihen, etten voinut hengittää.

Aiheesta uutisoivien CNN:n ja New York Timesin mukaan Koronavirus tuhosi Ramirezin keuhkot peruuttamattomasti. Myös muut elimet alkoivat olla vaarassa romahtaa. Kuukauden hengityskoneessa olon jälkeen naisen perhe lensi Pohjois-Carolinasta Chicagoon sairaalaan jo antamaan hyvästit, koska naisen ei enää uskottu selviävän. Lopulta viimeisenä vaihtoehtona nähtiin keuhkojensiirto.

Keuhkojensiirto suoritettiin 5. heinäkuuta. Harvinainen operaatio suostuttiin tekemään, koska Ramirez oli vasta 28-vuotias ja ennen sairastumistaan täysin terve.

– Se oli viimeinen vaihtoehto minulle. Ei ollut enää mitään muuta, mitä he olisivat voineet tehdä, nainen sanoo.

– Minulla ei ollut mitään hajua siitä, että minulle oli tehty siirto. Tiesin vain, että olin sairaalassa. Katsoin kehoani, enkä tunnistanut sitä omakseni. En pystynyt puhumaan, enkä hädin tuskin nostamaan sormeani. En voinut liikkua. Olin suurissa kivuissa.

Ramirez toipuu edelleen leikkauksesta ja harjoittelee hengittämään uusilla keuhkoillaan. Myöskään kaikki kognitiiviset ja fyysiset toiminnot eivät vielä täysin toimi.

– Me näimme tämän tapahtuvan Kiinassa helmikuussa emmekä ottaneet sitä vakavasti. Meidän on nyt otettava tämä vakavasti, Harvardin yliopiston epidemiologi Eric Feigl-Ding kommentoi Twitterissä.

