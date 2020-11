”Korona tarttuu sisäilmasta. Miksi yhä puhdistamme pintoja?”

Tieteen nykykäsitys on, että virus leviää pääasiassa pisaroita hengittäessä.

New York Times ihmettelee artikkelissaan yhä jatkuvaa ”hygieniateatteria”. Erilaisten pintojen ja tilojen siivousta painotetaan ja käsidesistä puhutaan, vaikka koronan todelliseksi leviämislähteeksi on osoitettu sisätilojen hengitysilma eli ihmisten kohtaamiset.

Ylettömän siivouksen ja desinfioinnin hyödyistä ei ole juurikaan näyttöä.

– Yhä useammat tiedemiehet sanovat, että on vain vähän todisteita siitä, että saastuneet pinnat voivat levittää virusta. Ihmisten täyttämillä sisätiloilla kuten lentokentillä, he sanovat, tartunnan saaneiden ihmisten uloshengitys on ilmassa ja on paljon suurempi uhka, NY Times kirjoittaa.

– Nähdäkseni paljon aikaa, energiaa ja rahaa tuhlataan pintojen desinfiointiin ja, mikä vielä tärkeämpää, käännetään huomiota ja voimavaroja pois ilmateitse tapahtuvan tarttumisen ehkäisemisestä. USA:n kansanterveyslaitos NIH:n hengitystartunta-asiantuntija Kevin P. Fennelly sanoo.

Virus lähtee liikkeelle hengitysteiden pisaroiden suihkutessa – eli puhuessa, hengittäessä, huutaessa, laulaessa ja niistäessä.

Pandemian alussa oli loogista olettaa, että virus leviäisi pinnoilta. Lopulta tieteelliset todisteet kertoivat, että virus voi pysyä ilmassa tuntikausia ja sen jälkeen tarttua ihmisiin heidän hengittäessään. Näin käy erityisesti ruuhkaisissa sisätiloissa, joissa on huono ilmanvaihto

.Jotkut asiantuntijat ovat erityisen huolissaan toimistojen ilmanvaihdosta ja ilmastointiaukoista.

– Ihmiset ottavat maskinsa pois lounasta varten tai palatessaan toimistotilaansa, koska he olettavan tilan olevan heidän yksityistä aluettaan. Mutta muistakaa: ilma jota hengitätte on yhteistä, Hong Kongin tiede- ja teknologiayliopiston professori Yeung King-lun sanoo.