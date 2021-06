Korona surmasi viisi prosenttia Kongon parlamentista

Kongo on lahjoittanut melkein kaikki rokotteensa naapurimaihin.

Kongon parlamentin jäsenistä 32 on kuollut koronaviruksen aiheuttamiin sairauksiin. Parlamentissa on 608 jäsentä, eli uhrien määrä on noussut 5 prosenttiin jäsenistä. Asiasta kertovat muun muassa kiinalainen CGTN ja yhdysvaltalainen New York Times.

– Pandemia leviää kiihtyvällä tahdilla tuhoten tuhansia ihmiselämiä. Kuolinluvut räjähtävät, varoittaa Kongon parlamentin alahuoneen puhemies Jean-Marc Kabund.

Parlamentissa on maskipakko. Monet kansanedustajat kuitenkin liikkuvat parlamentin ulkopuolella ilman maskia, ja suurissa puhetilaisuuksissa korona leviää.

Kongon virallisten lukujen mukaan maassa olisi kuollut yhteensä vain 708 ihmistä ja sairastunut noin 31000. Kongon demokraattisessa tasavallassa asuu lähteestä riippuen 80–105 miljoonaa ihmistä.

Kongon rokotusohjelma on edennyt hitaasti. Kansainvälisen Covax-ohjelman kautta Kongoon vietiin maaliskuussa 1,7 miljoonaa Astra Zenecan rokotetta, mutta Kongon viranomaiset keskeyttivät rokotusten jakelun melkein heti huhtikuun puoliväliin saakka. Syynä oli se, että useat Euroopan maat keskeyttivät Astra Zenecan rokotteen käytön siihen liittyvän vähäisen veritulppariskin takia.

Toukokuun alussa Kongon viranomaiset päättivät, että 1,3 miljoonaa Astra Zenecan rokotetta annetaan naapurimaille. He pelkäsivät, että käyttämättömät rokotteet vanhenevat.

Vain 20 000 kongolaista on rokotettu. Monet Kongon asukkaat suhtautuvat epäluuloisesti rokotteeseen, koska he pelkäävät sivuvaikutuksia.

Kongo on vuosien ajan kärsinyt myös ebolaviruksen leviämisestä. Virus löydettiin jo vuonna 1976, ja nyt maassa on meneillään kahdestoista ebola-aalto.