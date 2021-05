Korona saattoi sittenkin lähteä laboratoriosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Huippututkijoiden ryhmä sanoo, että viruksen alkuperää ei tiedetä, joten kaikkia vaihtoehtoja täytyy edelleen tutkia.

Ryhmä tutkijoita arvioi, että COVID-19-virus on saattanut saada alkunsa kiinalaisesta laboratoriosta. He toteavat Science-lehdessä, ettei alkuperästä ole varmuutta, vaikka viruksesta onkin pystytty selvittämään suuri määrä tietoa.

– Edelleen tarvitaan lisää tietoa pandemian alkuperästä. Teoriat siitä, että virus on vahingossa päässyt vapaaksi laboratoriosta tai siirtynyt eläimestä ihmiseen, ovat molemmat mahdollisia, tutkijaryhmä kirjoittaa.

Arvion on allekirjoittanut 18 tutkijaa etupäässä yhdysvaltalaista tutkimuslaitoksista.

Maailman terveysjärjestö on tutkinut koronaviruksen alkuperää yhdessä Kiinan viranomaisten kanssa. Tutkimusten ensimmäiset tiedot julkaistiin marraskuussa. Silloin tutkijat totesivat, että on todennäköistä tai hyvin todennäköistä, että virus on levinnyt eläimestä ihmiseen. Yhdysvaltalaistutkijat kyseenalaistavat arvion.

– Nämä kaksi teoriaa eivät saaneet tasapainoista käsittelyä. Laboratorio-onnettomuutta käsiteltiin 313-sivuisessa raportissa vain 4 sivun verran.

Ryhmän mielestä molempia vaihtoehtoja tulisi pitää yhtä todennäköisinä, ennen kuin saadaan tarkka tieto todellisesta alkuperästä.

Ryhmä myös toivoo, ettei koronavirus johda ulkomaalaisvastaisuuden kasvuun.

– Valitettavasti aasialaisuusvastaisuus on vahvistunut, joten muistutamme, että pandemian alussa juuri kiinalaiset lääkärit, tutkijat, toimittajat ja kansalaiset toivat julkisuuteen tietoja viruksen leviämisestä. Usein he maksoivat tästä henkilökohtaisesti kovan hinnan.