Korona ryöpsähti 1300 asukkaan Oripäässä

Kunnan koronatartunnoissa on tapahtunut raju kasvu.

Oripäässä on koronatartuntoja todettu nyt 18 ja altistuneita tällä hetkellä 49. Lisäksi tänään on testattu henkilöitä, joilla on ollut oireita, kertoo Oripään kunta.

Kunnan sosiaalijohtaja Heli Kaskiluoto on tänään neuvotellut Loimaan kaupungin koronatyöryhmän kanssa uusien rajoitusten käyttöönotosta koronavirustartuntojen torjunnassa.

Oripään kunnan koronatyöryhmä on päättänyt, että tästä päivästä alkaen kunnassa kirjaston toiminta muuttuu niin, että kahden viikon aikana kirjastossa voi asioida vain noutaakseen ja palauttaakseen kirjat. Nuorisotila sekä liikuntapalveluista kuntosali ja liikuntahalli ovat suljettuina kaksi viikkoa.

Oripään kunnanvirasto suljetaan niin ikään ulkopuolisilta kahdeksi viikoksi, pois lukien sosiaalitoimen tarvittavat käynnit.

Oripään alakoulun 4.-6. -luokat siirtyvät etäopetukseen keskiviikkona 3.3. alkaen 28.3. asti. Kunnalla on valmiudet siirtyä tarvittaessa kokonaan etäopetukseen. Myös kunnan vuokrarivitalojen yhteissaunat suljetaan 1.3.-28.3.

– Rajoitukset pitää tehdä nyt, kun tilanne on tämä, toteavat Oripään kunnanjohtaja Timo Tolppanen ja sosiaalijohtaja Kaskiluoto.

Oripään kunnan koronatyöryhmä kehottaa noudattamaan varovaisuutta ulkona liikkuessa ja tarkkailemaan vointiaan, mikäli tietää olleensa tekemisissä koronakaranteeniin määrätyn henkilön kanssa. Koronatestiin on hakeuduttava välittömästi oireiden ilmaannuttua.

Kunta kehottaa huolehtimaan AVIn antamasta määräyksestä, jolla kielletään Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään kuusi henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa.

Oripää on keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon kotikunta.