Korona ruuhkautti käräjäoikeudet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lakimiesliitto vaatii yrityksille julkista oikeusapua ja tuomioistuinten henkilökunnan lisäämkistä.

Lakimiesliiton mukaan koronaepidemia on ruuhkauttanut tuomioistuimet pahoin vähintään kahdeksi vuodeksi.

Liitto esittää, että koronanepidemian vaikutusten vuoksi niin kutsuttujen mikroyritysten tulisi saada valtion kustantamaa oikeusapua. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa oikeusavun lähinnä pientuloisille yksityishenkilöille.

Lakimiesliiton mielestä julkista oikeusapua olisi tarjottava väliaikaisesti yksinyrittäjille ja alle kymmenen henkilöä työllistäville mikroyrityksille niin tuomioistuinasioissa kuin muissakin oikeudellisissa ongelmissa. Julkista oikeusapua tuottavat valtion oikeusaputoimistot sekä yksityiset asianajo- ja lakiasiaintoimistot valtion maksamaa korvausta vastaan.

– Käytännössä uudistus edellyttäisi väliaikaislain säätämistä, jotta voitaisiin helpottaa niiden oikeudellisten ongelmien käsittelyä, joita koronarajoitukset ovat aiheuttaneet yritystoimintaan. Oikeusavun väliaikainen laajentaminen tulee toteuttaa kiireellisesti, sanoo Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Antero Rytkölä.

Tuomioistuimiin lisää resursseja

Tuomiosituinviraston julkaisemien tilastojen perusteella käräjäoikeudet ovat joutuneet siirtämään tältä keväältä myöhemmäksi kaikkiaan noin 5 600 rikos- ja 1 400 siviilijutun käsittelyn. Hovioikeuksissa on siirretty noin 300 asian käsittely. Hallintotuomioistuimissa on keskeytetty noin 300 asian käsittely ja erityistuomioistuimissa on siirretty tuonnemmaksi noin 40 juttua.

Lakimiesliitto vaatii lisäresursseja tuomioistuimiin. Pelättävissä nimittäin on, että siirrettyjen asioiden lisäksi tuomioistuimiin on tulossa runsaasti maksukyvyttömyysasioita.

– Tuomareiden ja kansliahenkilökunnan määrää tulisi lisätä kahden vuoden määräajaksi, Rytkölä esittää.

Lisäksi Lakimiesliitto ehdottaa tuomioistuinharjoittelupaikkojen väliaikaista lisäämistä. Nykyisin oikeustieteellisistä valmistuneista lakimiehistä noin 140 suorittaa vuosittain auskultoinnin eli tuomioistuinharjoittelun.

– Esitämme näiden vuotuisten harjoittelupaikkojen lisäämistä kahteensataan seuraavan kahden vuoden ajaksi. Auskultointipaikkojen lisääminen olisi erittäin kustannustehokas tapa helpottaa ruuhkia, ja panostus hyödyttäisi yhteiskuntaa kauaskantoisesti, Rytkölä sanoo.