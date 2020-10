Korona romahdutti Nesteen öljytuotteiden markkinat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Öljyjalostuksen tulos putosi miinukselle ja uusiutuvien tuotteiden haasteena on raaka-aineiden saatavuus.

Neste odottaa merkittävän epävakauden jatkuvan öljytuotteiden ja uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla, koska näkyvyys globaaliin talouskehitykseen on edelleen huono koronapandemian vuoksi.

Yhtiön toimitusjohtajan Peter Vanackerin mukaan uusiutuvien tuotteiden liiketoiminta paransi vuoden kolmannella neljänneksellä myyntiään vuodentakaisesta, mutta öljytuotteet kärsivät edelleen erittäin heikoista jalostusmarkkinoista koronapandemiaan liittyvän kysynnän romahtamisen ja ylitarjonnan seurauksena.

Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto parani vuodentakaisesta 305 miljoonasta 352 miljoonaan euroon, kun taas öljytuotteiden vertailukelpoinen liiketulos romahti 113 miljoonan voitosta miljoona euroa tappiolle. Koko konsernin vertailukelpoinen liikevoitto laski 435 miljoonasta 373 miljoonaan euroon.

Neste ilmoitti syyskuussa aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut jalostamotoimintansa uudelleenjärjestelystä Suomessa. Naantalin jalostamon sulkeminen ja toiminnan keskittäminen voivat tarkoittaa jopa 470 työpaikan vähennystä.

Haasteita on myös uusiutuvien tuotteiden liiketoiminnassa. Uusiutuvan dieselin kysyntä on Nesteen mukaan pysynyt hyvänä, mutta uusiutuvien raaka-aineiden markkinat ovat edelleen tiukat. Jätteiden ja tähteiden osuus Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytöstä on 86 prosenttia.

– Markkinoiden epävakaudesta huolimatta keskitymme edelleen strategiamme toteutukseen. Singaporen uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetin laajennus etenee päivitetyn aikataulun mukaisesti. Tulevaan uusiutuvien tuotteiden kapasiteetin laajennukseen liittyvä selvitys etenee hyvin, Vanacker kertoo tulostiedotteessa.