Korona pahenee Turussa – ”rokottamattomia edelleen liikaa”

Turun koronaepidemia on jälleen kääntynyt huonompaan suuntaan ja sairastuneiden määrä on nousussa.

Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä noin 170 sataa tuhatta asukasta kohden.

– On selkeästi nähtävissä, että tautitapausmäärät kasvavat, samoin positiivisten näytteiden määrä. Turussa yli 12-vuotiaista on vielä 13,5 prosenttia täysin vailla koronarokotusta. Tämä edesauttaa epidemian jatkumista ja terveydenhuollon kuormitusta, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi toteaa.

Hänen mukaansa vaikka turkulaisten rokotuskattavuus on koko Suomen mittakaavassa erittäin hyvä, pysyvät koronatartuntaluvut korkealla tasolla ja terveydenhuolto on kuormittunutta. Syynä on se, että rokottamattomia henkilöitä on edelleen liian paljon.

– Erityisesti tehohoito on kuormittunutta. Rokottamattomat sairastuvat usein myös vakavasti. Siksi rokotuskattavuutta tulisi saada edelleen korkeammaksi, Peltoniemi muistuttaa.

Ensimmäisen rokoteannoksen on Turussa saanut 152 714 (77,5 % turkulaisista) ja molemmat rokoteannokset 139 307 (70,8 % turkulaisista).

Maskia suositellaan edelleen käytettäväksi sisätiloissa (kaupat, julkiset tilat jne.), julkisessa liikenteessä, sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä sekä oppilaitoksissa paikallisten ohjeiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä ei tule vierailla flunssaoireisena.

Turun koulujen ja oppilaitosten maskinkäyttösuositus on voimassa 6. luokasta lähtien. Yksittäisissä kouluissa maskinkäyttöä voidaan suositella myös 3–5-luokkalaisille, mikäli koulussa todetaan useita koronatartuntoja.