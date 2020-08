Korona näkyi kansan lomaliikkumisessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liikenteen määrät maalla, merellä ja ilmassa ovat kesälomakaudella olleet yhä viime vuoteen verrattuna alhaisempia.

Suomalaisten vilkas matkailu kotimaassa ei ole korvannut liikenteessä ulkomaisten turistien jättämää aukkoa. Myös suurtapahtumien peruuntuminen ja muutokset työmatkailussa näkyvät liikennemäärissä.

Lentoliikenteen vähittäisestä elpymisestä huolimatta lentojen määrät olivat heinäkuussa noin neljännes normaalitilanteesta.

Merellä liikenteen määrää ovat vähentäneet muun muassa kansainvälisten risteilyalusten puuttuminen ja muutokset vuoroliikenteessä.

Junien määrä Suomen rataverkolla oli heinäkuussa noin kymmenen prosenttia edellisvuotta pienempi. Tieliikenteessä heinäkuu oli jo lähes yhtä vilkas kuin vuotta aiemmin.

Tieliikenne kasvuun toukokuussa

Yli 450 liikenteen automaattisen mittausaseman tiedoista käy ilmi, että kesäkaudella Suomen maanteillä on liikuttu jo lähes edellisvuoden tahtiin. Vielä toukokuussa liikennettä oli yli viidenneksen normaalia vähemmän, kun jo kesäkuussa ero edellisvuoteen oli enää kymmenisen prosenttia.

Heinäkuussa ero edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan kaventui entisestään ja oli noin neljä prosenttia.

Etelä-Suomessa liikennemäärät eivät kesällä ylittäneet viime vuoden tasoa. Esimerkiksi Uudellamaalla liikennettä oli kesäkuussa kymmenen prosenttia ja heinäkuussa kolme prosenttia edellisvuotta vähemmän, Varsinais-Suomessa kesäkuussa 22 prosenttia ja heinäkuussa 11 prosenttia edellisvuotta vähemmän sekä Pirkanmaalla kesäkuussa yhdeksän prosenttia edellisvuotta vähemmän. Heinäkuun liikennemäärä oli jo edellisvuoden tasolla.

Monen kesälomakohteessa Lapissa autoja liikkui teillä heinäkuussa 11 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

– Maantieliikenne on tänä vuonna ollut kesäkaudella kohtalaisen vilkasta. Heinäkuussa on hätyytelty jopa viime vuoden vastaavan ajankohdan liikennemääriä. Määriin on vaikuttanut kotimaan matkailun suosio, joka näkyy luonnollisesti maakunnissa myös vilkastuneena tieliikenteenä, kertoo Traffic Management Finland Oy:n tieliikennekeskuksesta yksikön päällikkö Jani Laiho.