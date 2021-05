Korona levisi sairaalasta toiseen, leikkauksia siirretään – ”tilanne on nyt vakava”

Päijät-Hämeen koronatilanne pahenee, toteaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Alueen keskussairaalassa Lahdessa todettu koronaepidemia on nyt levinnyt lahtelaiseen kuntoutussairaala Jalmariin, jossa on toistaiseksi todettu yksi tartunta.

Päijät-Hämeen sairaaloiden tilanne on nyt vakava, ja kiireettömiä leikkauksia siirretään myöhemmäksi, Päijät-Sote kertoo Twitterissä.

– Elämme nyt kesää ajatellen kriittistä vaihetta. Vielä on mahdollista saada pelastettua keski- ja loppukesää. Niin kurjalta kuin se meistä kaikista tuntuukin, se vaatii meiltä sopeutumista tämän hetken suosituksiin, sanoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen.

Tartunnoissa korostuu etenkin 30-39-vuotiaiden osuus, sillä viidennes tapauksista on kyseisestä ikäryhmästä, yhtymä kertoo tiedotteessaan.

Tilanne on nyt vakava sairaaloissamme.

Joudumme siirtämään kiireettömiä leikkauksia myöhemmäksi. pic.twitter.com/mXNOzuXTG0

— Päijät-Sote (@paijatsote) May 20, 2021