Korona leviää rajusti koululaisten keskuudessa Joensuussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joensuussa on parin viikon aikana todettu koululaisilla yli 30 samaan tartuntaketjuun liittyvää koronatartuntaa.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten mukaan tartuntoja todettiin ensin Nepenmäen koululla, ja sen jälkeen koronavirus on levinnyt muun muassa harrastusten kautta laajalle, myös muihin Joensuun seudun kouluihin.

Tartuntoja on todettu yhteensä kuudessa eri koulussa, altistuneita on useita satoja ja karanteeniin määrättyjä lähes 200.

Siun soten mukaan tartuntojen leviämisen estämiseksi on ehdottoman tärkeää, ettei kouluun tai harrastuksiin mennä oireisena ja koronatesteihin hakeudutaan tarvittaessa.

Kaksitoista vuotta täyttäneiden lasten tulisi edelleen käydä koronatestissä lievissäkin oireissa, jos molempia koronarokotusannoksia ei ole saatu.

– Kaikenikäisten lasten on syytä käydä koronatestissä lievissäkin oireissa, jos koronavirustapauksia on todettu omassa koulussa, lähipiirissä tai harrastusryhmässä. Testi on ainoa keino erottaa koronavirus muista liikkeellä olevista hengitystieoireita aiheuttavista viruksista.

Tämän hetken kansallisten ohjeiden mukaisesti karanteeniin asetetaan lähtökohtaisesti vain lähialtistuneet, muut altistuneet ohjataan oireseurantaan.

– Useiden samoilla luokilla todettujen tartuntojen vuoksi nyt myös muutamia kokonaisia luokkia on jouduttu asettamaan karanteeniin, kertoo Siun sote tiedotteessaan.