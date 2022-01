Korona leimahti puolustusvoimissa: Kahdessa prikaatissa yhteensä lähes 150 tartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Karjalan prikaatissa ja Panssariprikaatissa on ilmennyt runsaasti tartuntoja.

Todettuja koronatartuntoja on Karjalan prikaatissa tällä hetkellä yhteensä 81, varuskunnassa sairastaa 28 henkilöä ja loput kotona, kertoo Maavoimat.

Puolustusvoimat sanoo toimineensa aktiivisesti koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja rajaamiseksi. Järjestelyillä ylläpidetään valmius ja varmistetaan Puolustusvoimien kyky täyttää lakisääteiset tehtävät ja normaaliolojen kriittisten tehtävien toteuttaminen.

Karjalan prikaatissa on jatkettu toimenpiteitä, joilla turvataan prikaatin toiminnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa. Prikaatin alueelle ei oteta vieraita vastaan toistaiseksi, varusmiehille on järjestetty osastointi, palvelus- ja lomajaksottelu sekä henkilöstön työskentelyä on hajautettu.

Panssariprikaatissa on puolestaan tällä viikolla vahvistettu 68 positiivista koronatartuntaa varusmiehillä.

Altistuksen vuoksi erilleen muista on asetettu noin 400 henkilöä. Tartunnan saaneet ovat hoidossa varuskunnan lepo-osastoilla, ja heidän kuntonsa on tällä hetkellä hyvä. Osa sairaista ja karanteenissa olevista varusmiehistä on kotona.

Tartuntaketjujen selvitystyö on käynnissä jatkotartuntojen ehkäisemiseksi. Panssariprikaatissa käytössä olevia terveysturvallisuutta edistäviä erityistoimia noudatetaan tehostetusti.

Prikaatin mukaan varusmieskoulutus jatkuu suunnitelman mukaan sopeutetusti vallitsevan tilanteen mukaan.