Korona lähti Wuhanin laboratoriosta – näin uskoo selvä enemmistö

Suurin osa amerikkalaisista uskoo koronaviruksen lähteneen liikkeelle kiinalaisesta laboratoriosta.

Trafalgar Group -yhtiön teettämässä kyselyssä 29,1 prosenttia vastaajista sanoo, että kyseessä oli ihmisen manipuloima virus, joka päästettiin tahallaan liikkeelle Wuhanissa sijaitsevasta laboratoriosta.

Vastaajista 24,4 prosenttia uskoo keinotekoiseen alkuperään, mutta arvioi viruksen päässeen leviämään vahingossa Wuhanin virologian instituutista.

Vain 17,2 prosenttia pitää pandemian todennäköisimpänä selityksenä luonnollisesti ilmaantuvaa tautia, joka siirtyi ihmisiin Wuhanin eläintorilla. Kyselyyn vastanneissa 29,3 prosenttia ei ottanut kantaa annettuihin vaihtoehtoihin.

Keskustelu viruksen alkuperästä on kiihtynyt alkukesän aikana Yhdysvalloissa, jossa presidentti Joe Biden antoi asian selvittämisen tiedustelupalveluiden tehtäväksi.

Maailman terveysjärjestö WHO:n Covid-paneeliin kuuluva Peter Daszak on huomauttanut , että laboratorioteorian puolesta ei ole vielä esitetty konkreettista näyttöä.

Pasteur-instituutin professori Simon Wain-Hobson kertoo BBC:lle pitävänsä erikoisena, ettei viruksen tarkempaa eläintaustaa tunneta vieläkään. SARS-viruksen kohdalla asia oli selvillä jo alle vuoden kuluessa.

– Se on yllättävää, koska teknologia on nyt niin paljon kehittyneempää, professori sanoo.

