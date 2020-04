Korona kiihdyttää lehdistönvapauden heikentämistä

Alkamassa on journalismin tulevaisuuden ratkaiseva vuosikymmen.

Näin arvioi kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestö (Reporters Sans Frontières, RSF). Sen julkaisema uusi World Press Freedom -indeksi kertoo karua kieltä koronan vaikutuksista sananvapauteen.

Korona pahentaa esimerkiksi geopoliittista vastakkainasettelua ja tekee lehdistönvapauden heikentämisen entistä helpommaksi erityisesti autoritaarisille maille. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola pitää näkymiä erittäin huolestuttavina. Edes indeksin kakkossijaa pitävä Suomi ei ole turvassa.

RSF:n lehdistönvapausindeksi kertoo, että erityisesti indeksillä huonosti sijoittuvat autoritaariset maat, kuten Kiina (177.), Iran (173.) ja Unkari (89.) ovat koronan kylkiäisenä heikentäneet lehdistön toimintavapautta.

RSF:n pääsihteeri Christophe Deloire varoittaa, että alkamassa on ratkaiseva vuosikymmen journalismin tulevaisuudelle.

– Koronapandemia nostaa esiin ne kielteiset tekijät, jotka uhkaavat oikeutta luotettavaan informaatioon, pandemian itsensä vielä pahentaessa tilannetta. Miltä näyttävät tiedon vapaus, moniarvoisuus ja luotettavuus vuonna 2030? Vastausta tähän kysymykseen määritetään tänään, hän sanoo.

RSF:n mukaan maailmanlaajuinen terveyskriisi pahentaa muitakin globaaleja kriisejä, jotka vaikuttavat journalismin tulevaisuuteen.

– Korona korostaa geopoliittista kriisiä lisäämällä autoritaaristen vallanpitäjien aggressiivisuutta, teknologista kriisiä demokraattisten kontrollien puutteen vuoksi, demokraattista kriisiä lisääntyvän kahtiajaon ja sortotoimien kautta, luottamuskriisiä lisääntyvien epäluulojen ja mediavihan kautta, sekä lisäksi laatujournalismia uhkaavaa medioiden talouskriisiä.

UPI:n johtaja Mika Aaltola yhtyy arvioon kokonaisvaltaisesta kriisiajasta.

– Elämme kasvavan epävarmuuden ja epäluottamuksen aikaa. Yhteiskuntiin kohdistuu rajuja paineita. Vapaan media rooli on kallisarvoisempaa kuin koskaan, mutta samalla pureutuminen poliittisesti arkoihin aiheisiin aiheuttaa mediaan ja toimittajiin kohdistuvia vastareaktioita.

Vaara vaanii poikkeustoimien jäämisestä pysyviksi, pelkää Aaltola.

– Pandemian seurauksena moni maa on eriasteisissa poikkeustiloissa. Median rooli vallan vahtikoirana on tärkeää, kun hallinnot toteuttavat kansalaisvapauksien rajoittamisia tavoilla, jotka saattavat jäädä elämään myös pandemiakriisin väistyttyä. Tämä on kaikkiaan erittäin huolestuttavaa.

Suomikaan ei ole turvassa

Toimittajat ilman rajoja ry:n puheenjohtaja Jarmo Mäkelä katsoo Euroopan kehitystä pitkän toimittaja- ja diplomaattiuran luomalla perspektiivillä.

– Eurooppa on ollut sananvapauden perinteinen tukija, ja on toki maanosien ykkönen nytkin. Kehitys on kuitenkin monin tavoin kielteistä. Unkari on EU:n suurin ongelma niin demokratian kuin sananvapaudenkin suhteen ja Puolan (62.) tilanne heikkenee myös. Äärioikeiston vihakampanjat toimittajia vastaan yleistyvät, esimerkiksi Espanjassa (29.), Italiassa (41.), Itävallassa (18.) ja Kreikassa (65.). EU ei voi laittaa päätä pensaaseen, eikä onneksi niin teekään, hän toteaa.

Pohjoismaat pitävät lehdistönvapausindeksin kärkipaikkoja koko maailmassa. Norja on ykkösenä, Suomi kakkosena, Tanska kolmantena ja Ruotsi neljäntenä.

Toimittajien uhkailu ja häirintä riivaavat silti myös Pohjoismaita. Mika Aaltola herätteleekin myös suomalaisia pysymään valppaina ja kriittisinä, paineista huolimatta.

– Jopa Suomen kaltaisessa mallimaassa esiintyy valtiollisia ja yhteiskunnallisia paineita eräänlaiseen kuuliaisuuteen koronakriisin yhteydessä. Tutkivaa ja kriittistä journalismia saatetaan pitää yhteiskunnallisesti ongelmallisena tai epätoivottuna. Median rooli on kuitenkin myös osoittaa epäkohtia myös silloin, kun se on kiusallista, sekä tuoda esiin vallan vääristymiä kansalaisten ja viranomaisten tilannekuvan parantamiseksi, hän sanoo.

Kokonaiskuva hälyttävä

Jos tilanne ei Euroopassakaan ole hyvä, on se muualla maailmassa vielä paljon vakavampi. Valtiojohtoiset trolliarmeijat Venäjällä (149.), Intiassa (142.), Filippiineillä (136.) ja Vietnamissa (175.) ovat pelottava esimerkki disinformaation käytöstä sosiaalisessa mediassa.

– Länsimaissa erityisen huolestuttavaa on mediavihamielisyyden lisääntyminen Yhdysvalloissa, korostaa Jarmo Mäkelä.

– Fake news on kaikkien jo tuntema heitto, jolla presidentti (Donald) Trump nurinkurisesti halventaa juuri sitä amerikkalaista laatumediaa, joka Yhdysvalloissa luotettavinta tietoa tarjoaa. Yhdysvaltain on palautettava asemansa lehdistönvapauden puolustajana niin kotimaassa kuin maailmallakin. Siinä on yksi tämän lehdistönvapausindeksin keskeinen toive.

Aaltola puolestaan korostaa median roolia myös koronaan liittyvien väärinkäytösten vahtikoirana.

– Vapaata länsimaista mediaa tarvitaan enemmän kuin koskaan. Erilaiset median vapautta supistavat toimet kaventavat yhteiskunnallista tilannekuvaa juuri silloin kuin sitä eniten tarvitaan. Koronan vanavedessä tehdään myös politiikkaa ja jaetaan huomattavia taloudellisia resursseja. Väärinkäytöksien mahdollisuudet ovat laajoja. Ilman kriittistä mediaa kansalaisten kyky ymmärtää kokonaisuutta on hyvin rajallinen.

RSF:n vuodesta 2002 julkaisema World Press Freedom Index mittaa lehdistönvapautta 180 eri maassa ja alueella. Indeksi mittaa moniarvoisuutta, median itsenäisyyttä, mediaympäristöä ja itsesensuuria, laillisia puitteita, läpinäkyvyyttä, sekä uutisia ja informaatiota tuottavan infrastruktuurin laatua. Indeksi ei arvioi hallitusten politiikkaa.