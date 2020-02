Korona-kauhua: Virusepäiltyjä teljetään koteihin, ovet naulataan kiinni

Kiinassa miljoonat ihmiset on määrätty koronaviruksen vuoksi karanteeniin. Kommunistimaan viranomaiset ovat paikoin lukinneet ihmisiä asuntoihinsa yrittäessään estää viruksen leviämistä.

Britannian Metro-lehden julkaisemissa kuvissa poliisi on sulkenut virustartunnasta epäiltyjä perheitä väkisin heidän koteihinsa.

Naamioidut miehet naulaavat videoilla suuria metallitankoja ovien ja ikkunoiden yli, jotta niissä asuvat perheet eivät pääsisi levittämään pelättyä virusta.

Oven ulkopuolelle jätetyssä viestissä sanotaan ”Tämä perhe palasi Wuhanista. Pysykää poissa, ei kontaktia”.

Yhdellä videolla kuullaan naisen kirkuvan ja vetoavan poliiseihin, ettei heitä lukittaisi sisään. Ihmisoikeusaktivistin mukaan vastaavia videoita on nähty neljältä eri paikkakunnalta.

Toisen aktivistin mukaan teitä on alettu rikkoa kulkemisen estämiseksi Wuhaniin ja Hubeihin ja sieltä pois. Hallitusta on syytetty ”nääntykää nälkään ja kuolkaa” -politiikasta.

Continuing with the thread, here's a video of house being sealed, with people being still inside who are suspected of being infected. That's China for you. #coronavirus #coronarvirus pic.twitter.com/CxbIKkZbyY

Just rec'd a video from someone in Beijing. She says people in #Wuhan r locking down the infected people within their homes, so that they can't escape out in the open, in a bid to stop the spread of #coronarvirues . The infected families r being left to starve & die. Horrific 😢 pic.twitter.com/shsIV9ICcP

— Tarun ཡེཨར་ཨོཕ༹་མོནཀ (@YearOfMonk) January 28, 2020