Korona kasvattaa Kiinan vaikutusta Afrikassa

Kiinan apu on monille maille välttämätön, asiantuntija sanoo.

Kiina kasvattaa vaikutusvaltaansa Afrikassa koronapandemian myötä, uutisoi Deutsche Welle. Kiina on tarjonnut lukuisille afrikkalaisille valtioille apua viruksen torjumisessa, ja monet ovat Kiinan avuntarjouksiin myös tarttuneet. Etiopiassa ja Burkina Fasossa kiinalaiset lääkärit toimivat terveysviranomaisten neuvonantajina, ja useat maat ovat vastaanottaneet suojavarusteita kiinalaismiljardööri Jack Man säätiöltä.

London School of Oriental and African Studies-yliopiston professori Stephen Chanin mukaan Kiinan tuki on lukuisille Afrikan maille välttämätön, sillä suojavarusteiden määrä on tällä hetkellä riittämätön. Kiina on viime vuosina pyrkinyt lisäämään läsnäoloaan Afrikassa, joten korona-apu ei tule Chanille yllätyksenä, hän kertoo DW:lle.

Afrikkalaisten tyly kohtelu Kiinassa on noussut viime kuukausina otsikoihin, mutta asiantuntijan mukaan nämä tuskin vaikuttavat mantereen ja Kiinan väleihin.

– En usko näiden tapausten vaikuttavan mannerten välisiin suhteisiin, virallisella tasolla ongelmia on vähän, Cha sanoo.

Kiinan koronatoimet Afrikassa tulevat päinvastoin entisestään kasvattamaan maan vaikutusvaltaa ja suosiota, professori uskoo.