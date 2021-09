Korona ja aivot – ”tämä on suurin huoli lapsissa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lääkärin mukaan infektion pitkäaikaisista vaikutuksista on saatu näyttöä tutkimuksista.

Koronaviruksen on todettu aiheuttavan vakavien tulehdustilojen ohella elinvaurioita sekä erilaisia kognitiivisia ja henkisiä oireita.

Osalle potilaista on ilmaantunut kuukausia kestäviä jälkioireita, kuten väsymystä, hengenahdistusta ja ”aivosumun” kaltaista sekavuutta tai muistiongelmia. On epäselvää, kuinka suuri osa henkisistä oireista on esimerkiksi pitkien sairaalajaksojen tai sosiaalisen eristäytymisen aiheuttamia. Kuntoutumisessa voi usein kestää pidemmän aikaa tehohoitojaksojen jälkeen.

Lääkäri ja tutkija Jukka Koskela muistuttaa havainnoista, joiden perusteella virus voisi jättää jälkiä aivoihin myös lievempien tautitapausten seurauksena.

Britanniassa kerrottiin elokuussa alustavasta tutkimuksesta, jonka mukaan koronainfektio olisi aiheuttanut muutoksia aivojen harmaassa aineessa. Havainnot pohjautuivat satojen henkilöiden magneettikuviin.

– Tämä on suurin huoli lasten ja nuorten koronainfektioihin liittyen. Ainakin omasta mielestäni, tiedostettu on, että osa kollegoista ei jaa käsitystä, Jukka Koskela kirjoittaa Twitterissä.

– Todella toivon, että huolet osoittautuvat aiheettomiksi, tähän tosin menee parhaassakin tapauksessa vielä vuosia aikaa.

Tämä on suurin huoli lasten ja nuorten koronainfektioihin liittyen. Ainakin omasta mielestäni, tiedostettu on että osa kollegoista ei jaa käsitystä. Todella toivon että huolet osoittautuvat aiheettomiksi, tähän tosin menee parhaassakin tapauksessa vielä vuosia aikaa. https://t.co/qwySBmAKuG — Jukka Koskela (@jukka_koskela) September 26, 2021