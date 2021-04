6700 asukkaan kunnassa viikossa 148 tartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsin Hoforsin asukkaista joka kymmenes työskentelee Ovakon terästehtaalla.

Ruotsissa todettiin viime viikolla 41 176 tartuntaa, mikä on yli kaksinkertainen määrä helmikuun ensimmäisen viikon tartuntoihin verrattuna. Maan huonoin koronatilanne on 6700 asukkaan pikkukunnassa Hoforsissa. Gävleborgin läänissä Keski-Ruotsissa sijaitsevan Hoforsin asukkailla todettiin viime viikolla 148 uutta tartuntaa.

Yhteensä tartunnan saaneita on 1,55 prosenttia väestöstä. Helsingin kohdalla vastaavanlainen osuus vastaisi lähes kymmentä tuhatta viikoittaista tartuntaa.

Tartuntojen lähde on kaikissa tapauksissa sama: kunnan asukkaista joka kymmenes työskentelee Ovakon terästehtaalla.

– Maaliskuun loppussa koronaepidemia yltyi Ovakolla, ja viime viikolla tartunnoissa oli todella jyrkkää kasvua. Mutta kaikki tehtaalla työskentelevät on jäljitetty ja eilisestä alkaen epidemia näyttää laantuneen, kunnanjohtaja Jonatan Alamo Block sanoo.

– Olemme hyvin huolestuneita. Tämä ei ole ollenkaan hyvä asia.

Toisiksi pahiten korona on iskenyt Ruotsissa Örnsköldsvikin kuntaan, jossa koronaa sairastaa 1,24 prosenttia väestöstä. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Per Nylén (sd.) julkaisi keskiviikkona kunnan nettisivuilla videon, jossa hän kehotti ihmisiä pitämään maskeja ja pidättäytymään tarpeettomasta matkustamisesta kunnan ulkopuolelle.

Epidemian leviämisen syy on toistaiseksi tuntematon.

– Tilanne on nyt todella kriittinen. Korkearannikko (Höga kusten) on normaalisti hyvin houkutteleva matkakohde kesäisin ja meidän täytyy nopeasti taltuttaa leviäminen, Nylén sanoo videolla ja jatkaa:

– Rokotukset etenevät samaan aikaan. Se on positiivista, mutta kolikon kääntöpuolena on se, että ihmiset alkavat ottaa rennosti. Meidän tärkein tehtävämme on nyt pidättäytyä rentoutumasta ja ennemminkin olemaan varpaillamme, Nylén jatkaa.

